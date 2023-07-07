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Германия
07 июля 2023, 14:21 | Обновлено 07 июля 2023, 14:46
283
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с голкипером

Контракт 32-летнего футболиста со «шмелями» пролонгирован до середины 2025 года

07 июля 2023, 14:21 | Обновлено 07 июля 2023, 14:46
283
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Майер-Шаде

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании нового трудового соглашения с голкипером Александером Майером-Шаде.

Контракт 32-летнего футболиста со «шмелями» пролонгирован до середины 2025 года. В минувшем сезоне Майер-Шаде принял участие в 12 поединках за дортмундскую команду во всех турнирах.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице.

Дортмундская команда была близка к чемпионскому титулу, однако в последнем туре уступила золото мюнхенской «Баварии».

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Боруссия Дортмунд продление контракта Александр Майер-Шаде
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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