ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с голкипером

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании нового трудового соглашения с голкипером Александером Майером-Шаде.

Контракт 32-летнего футболиста со «шмелями» пролонгирован до середины 2025 года. В минувшем сезоне Майер-Шаде принял участие в 12 поединках за дортмундскую команду во всех турнирах.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице.

Дортмундская команда была близка к чемпионскому титулу, однако в последнем туре уступила золото мюнхенской «Баварии».