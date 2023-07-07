ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с голкипером
Контракт 32-летнего футболиста со «шмелями» пролонгирован до середины 2025 года
Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании нового трудового соглашения с голкипером Александером Майером-Шаде.
Контракт 32-летнего футболиста со «шмелями» пролонгирован до середины 2025 года. В минувшем сезоне Майер-Шаде принял участие в 12 поединках за дортмундскую команду во всех турнирах.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии «Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице.
Дортмундская команда была близка к чемпионскому титулу, однако в последнем туре уступила золото мюнхенской «Баварии».
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