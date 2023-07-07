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Уимблдон
07 июля 2023, 14:15 | Обновлено 07 июля 2023, 14:48
547
0

Надежда Киченок проиграла стартовый матч на Уимблдоне

Украинская теннисистка в дуэте Алисией Росольской не смогла зайти далеко

07 июля 2023, 14:15 | Обновлено 07 июля 2023, 14:48
547
0
Надежда Киченок проиграла стартовый матч на Уимблдоне
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В матче первого раунда украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши проиграла третьему сеяному тандему Сторм Хантер / Элиза Мертенс.

Уимблдон. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Алисия Росольска – Сторм Хантер / Элиза Мертенс – 0:6, 2:6

Хантер и Мертенс далее сразятся против победительниц встречи Алекса Гуарачи / Эрин Раутлифф – Ирина-Кармелия Бегу / Ангелина Калинина

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Надежда Киченок Алисия Росольска Уимблдон-2023 Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс
Источник Sport.ua
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