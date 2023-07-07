Надежда Киченок проиграла стартовый матч на Уимблдоне
Украинская теннисистка в дуэте Алисией Росольской не смогла зайти далеко
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.
В матче первого раунда украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши проиграла третьему сеяному тандему Сторм Хантер / Элиза Мертенс.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Алисия Росольска – Сторм Хантер / Элиза Мертенс – 0:6, 2:6
Хантер и Мертенс далее сразятся против победительниц встречи Алекса Гуарачи / Эрин Раутлифф – Ирина-Кармелия Бегу / Ангелина Калинина
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