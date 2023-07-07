Надежда Киченок проиграла стартовый матч на Уимблдоне

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдонского турнира.

В матче первого раунда украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши проиграла третьему сеяному тандему Сторм Хантер / Элиза Мертенс.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Алисия Росольска – Сторм Хантер / Элиза Мертенс – 0:6, 2:6

Хантер и Мертенс далее сразятся против победительниц встречи Алекса Гуарачи / Эрин Раутлифф – Ирина-Кармелия Бегу / Ангелина Калинина