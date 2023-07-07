ВИДЕО. Хоффенхайм забавно представил новичка команды
С чувством юмора у немцев все в порядке
«Хоффенхайм» в четверг презентовал нового игрока команды – это левый вингер «Шальке» Мариус Бюльтер, трансфер которого обошелся «сине-белым» в 3 миллиона евро.
Этот переход остался бы незамеченным, если бы «Хоффенхайм» креативно не подошел к представлению игрока. Дело в том, что в одном из матчей за «Шальке» Бюльтер снес боковой флажок на домашнем стадионе «Хоффенхайма» – «Вирзоль-Рейн-Неккар-арене».
В ролике Бюльтер приходит в офис нового клуба со сломанным флажком и скотчем и говорит: «Извините».
В прошлом сезоне Мариус сыграл 35 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.
Schwamm drüber!— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 6, 2023
Willkommen bei der TSG, Marius! pic.twitter.com/eHBIhXEzc4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леся в двух сетах разобралась с чешкой, которая на прошлой неделе выиграла травяной турнир
Дисквалификации и штрафы