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Германия
07 июля 2023, 12:59 | Обновлено 07 июля 2023, 13:00
766
1

ВИДЕО. Хоффенхайм забавно представил новичка команды

С чувством юмора у немцев все в порядке

07 июля 2023, 12:59 | Обновлено 07 июля 2023, 13:00
766
1
ВИДЕО. Хоффенхайм забавно представил новичка команды
ФК Хоффенхайм. Мариус Бюльтер (справа)

«Хоффенхайм» в четверг презентовал нового игрока команды – это левый вингер «Шальке» Мариус Бюльтер, трансфер которого обошелся «сине-белым» в 3 миллиона евро.

Этот переход остался бы незамеченным, если бы «Хоффенхайм» креативно не подошел к представлению игрока. Дело в том, что в одном из матчей за «Шальке» Бюльтер снес боковой флажок на домашнем стадионе «Хоффенхайма» – «Вирзоль-Рейн-Неккар-арене».

В ролике Бюльтер приходит в офис нового клуба со сломанным флажком и скотчем и говорит: «Извините».

В прошлом сезоне Мариус сыграл 35 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

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Мариус Бюльтер Хоффенхайм Шальке трансферы трансферы Бундеслиги видео юмор
Источник ФК Хоффенхайм
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