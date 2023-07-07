ВИДЕО. Хоффенхайм забавно представил новичка команды

«Хоффенхайм» в четверг презентовал нового игрока команды – это левый вингер «Шальке» Мариус Бюльтер, трансфер которого обошелся «сине-белым» в 3 миллиона евро.

Этот переход остался бы незамеченным, если бы «Хоффенхайм» креативно не подошел к представлению игрока. Дело в том, что в одном из матчей за «Шальке» Бюльтер снес боковой флажок на домашнем стадионе «Хоффенхайма» – «Вирзоль-Рейн-Неккар-арене».

В ролике Бюльтер приходит в офис нового клуба со сломанным флажком и скотчем и говорит: «Извините».

В прошлом сезоне Мариус сыграл 35 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.