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Украина. Вторая лига
07 июля 2023, 12:43 | Обновлено 07 июля 2023, 12:57
103
0

Буковина хочет подписать воспитанника Днепра

Кирилл Пасечник может усилить клуб из Черновцов

07 июля 2023, 12:43 | Обновлено 07 июля 2023, 12:57
103
0
Буковина хочет подписать воспитанника Днепра
ФК Буковина

Черновицкая «Буковина» интересуется защитником Кириллом Пасечником.

30-летний защитник ранее выступал в Казахстане за «Астану», «Атырау», «Окжетпес» и другие клубы. В Украине Пасечник выступал в «Ужгороде», «Новых Санжарах».

Осеннюю часть прошлого сезона футболист провел в «Скоруке», после чего весной выступал за ФК «Полтава». Всего Пасечник сыграл 16 поединков за сезон, в которых отметился двумя ассистами.

«Буковина» заняла третье место в группе выбывания Первой лиги. В новом сезоне черновицкий клуб выступит в группе А второго по силе дивизиона Украины. Начало соревнований в Первой лиге запланировано на 28 июля.

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Буковина Черновцы Кирилл Пасичник трансферы Днепр
Источник Sportarena
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