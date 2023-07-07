Украина – Литва. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 июля в 13:45 матч 3-го тура квалификации ЧМ по пляжному футболу
7 июля в 13:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит матч 3-го тура квалификации ЧМ-2024 против команды Литвы.
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Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.
16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.
В первом туре Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2).
Сине-желтые гарантировали себе выход в 1/4 финала. В случае победы над Литвой (7 июля в 13:45) украинцы выйдут в четвертьфинал с первого места.
Украина – Литва. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча на Sport1 7 июля в 13:45.
Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024
Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года
1-й тур, 5 июля
- 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
- 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
- 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
- 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
- 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
- 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
- 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3
- 19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT
2-й тур, 6 июля
- 10:00. D. беларусь – Дания – 8:2
- 11:15. C. Германия – Греция – 8:2
- 12:30. A. Италия – Молдова – 3:1
- 13:45. B. Украина – Польша – 3:2
- 15:15. D. Швейцария – Турция – 2:3
- 16:30. C. Португалия – Франция – 7:3
- 17:45. A. Азербайджан – Эстония – 4:7
- 19:00. B. Испания – Литва – 7:2
3-й тур, 7 июля
- 10:00. D. Турция – Дания – 4:7
- 11:15. C. Германия – Франция – 3:5
- 12:30. A. Эстония – Молдова
- 13:45. B. Украина – Литва
- 15:15. D. Швейцария – беларусь
- 16:30. C. Португалия – Греция
- 17:45. A. Азербайджан – Италия
- 19:00. B. Испания – Польша
Турнирные таблицы
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