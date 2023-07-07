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Пляжный футбол
07 июля 2023, 13:45 | Обновлено 07 июля 2023, 14:38
3960
2

Украина – Литва. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июля в 13:45 матч 3-го тура квалификации ЧМ по пляжному футболу

07 июля 2023, 13:45 | Обновлено 07 июля 2023, 14:38
3960
2
Украина – Литва. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АПФУ

7 июля в 13:45 сборная Украины по пляжному футболу проводит матч 3-го тура квалификации ЧМ-2024 против команды Литвы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Николая Костенко и Александра Корнийчука участвуют в европейской квалификации чемпионата мира 2024. Отборочный турнир проходит с 5 по 9 июля в Баку, столице Азербайджана.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучшие команды выйдут в 1/4 финала. Четыре победителя четвертьфиналов квалифицируются на ЧМ-2024 в ОАЭ, который пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года.

В первом туре Украина в овертайме обыграла Испанию (4:3 OT), затем нанесла поражение Польше (3:2).

Сине-желтые гарантировали себе выход в 1/4 финала. В случае победы над Литвой (7 июля в 13:45) украинцы выйдут в четвертьфинал с первого места.

Украина – Литва. Квалификация ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча на Sport1 7 июля в 13:45.

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2024

Баку (Азербайджан), 5–9 июля 2023 года

1-й тур, 5 июля

  • 10:00. D. беларусь – Турция – 10:2
  • 11:15. C. Франция – Греция – 5:3
  • 12:30. A. Италия – Эстония – 3:1
  • 13:45. B. Польша – Литва – 3:1
  • 15:15. D. Дания – Швейцария – 3:2
  • 16:30. C. Португалия – Германия – 8:6
  • 17:45. A. Азербайджан – Молдова – 2:3
  • 19:00. B. Испания – Украина – 3:4 OT

2-й тур, 6 июля

  • 10:00. D. беларусь – Дания – 8:2
  • 11:15. C. Германия – Греция – 8:2
  • 12:30. A. Италия – Молдова – 3:1
  • 13:45. B. Украина – Польша – 3:2
  • 15:15. D. Швейцария – Турция – 2:3
  • 16:30. C. Португалия – Франция – 7:3
  • 17:45. A. Азербайджан – Эстония – 4:7
  • 19:00. B. Испания – Литва – 7:2

3-й тур, 7 июля

  • 10:00. D. Турция – Дания – 4:7
  • 11:15. C. Германия – Франция – 3:5
  • 12:30. A. Эстония – Молдова
  • 13:45. B. Украина – Литва
  • 15:15. D. Швейцария – беларусь
  • 16:30. C. Португалия – Греция
  • 17:45. A. Азербайджан – Италия
  • 19:00. B. Испания – Польша

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Summertime
Где? На лив тв?)))
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