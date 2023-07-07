Металлург подписал экс-защитника Металлиста

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Александр Николишин подписал контракт с запорожским «Металлургом».

18-летний футболист в прошлом сезоне играл за две команды: осенью 2022 года он в Первой лиге защищал цвета «Горняка-Спорт» из Горишних Плавней (6 матчей), а весной этого года в Премьер-лиге играл за харьковский «Металлист» (6 матчей).

Ранее уроженец Дрогобыча выступал за «Днепр-1» U-19.

Запорожский «Металлург» по итогам минувшего сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в стыках за право играть в УПЛ по сумме двух матчей уступил «Вересу» (1:0, 1:6).