Украина. Первая лига07 июля 2023, 10:18 | Обновлено 07 июля 2023, 10:26
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Ингулец может подписать бывшего игрока Металлиста 1925
Команде из Петрово интересен полузащитник Денис Ндукве
07 июля 2023, 10:18 | Обновлено 07 июля 2023, 10:26
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Петровский «Ингулец», которому предстоят выступления в Первой лиге после вылета из УПЛ по итогам сезона-2022/2023, может пополнить свои ряды полузащитником «Чайки» Денисом Ндукве.
23-летний хавбек известен по выступлениям за «Металлист 1925», «Авангард» Краматорск и «Краматорск». В прошлом сезоне он провел за «Чайку» из Петропавловской Борщаговки 17 игр, забив четыре гола.
«Ингулец», напомним, в стыковых матчах предыдущего сезона проиграл ЛНЗ из Черкасс и лишился места в Украинской Премьер-лиге.
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