Ингулец может подписать бывшего игрока Металлиста 1925

Петровский «Ингулец», которому предстоят выступления в Первой лиге после вылета из УПЛ по итогам сезона-2022/2023, может пополнить свои ряды полузащитником «Чайки» Денисом Ндукве.

23-летний хавбек известен по выступлениям за «Металлист 1925», «Авангард» Краматорск и «Краматорск». В прошлом сезоне он провел за «Чайку» из Петропавловской Борщаговки 17 игр, забив четыре гола.

«Ингулец», напомним, в стыковых матчах предыдущего сезона проиграл ЛНЗ из Черкасс и лишился места в Украинской Премьер-лиге.