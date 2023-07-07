ФОТО. Динамо провело тренировку со сборниками и поздравило Михайлова
Киевляне продолжают готовиться к новому сезону в Австрии
В четверг вечером игроки «Динамо» на сборе в Австрии вышли на домашнее на время сборов поле стадиона Rennbahn, расположенного возле отеля.
Перед началом занятия очередные поздравления принимал именинник Михаил Михайлов, которого торжественно поздравили тренеры и игроки.
Основная часть тренировки была полностью игровой. При этом сборники во время всех упражнений работали в одной группе с остальной командой. Сначала игроки отрабатывали контроль мяча в квадратах, после чего были разделены на две группы. Одна продолжила работать в большом квадрате, а другая соревновалась в ограниченном пространстве, забивая мячи в маленькие ворота.
Завершилась тренировка игрой уже со стандартными воротами и голкиперами в них на всю длину поля. При этом один игрок выполнял роль нейтрального.
В пятницу в планах команды две тренировки на поле.
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