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  4. 10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
Теннис в Украине
07 июля 2023, 03:10 |
156
0

10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля

В пятницу на корты Уимблдона выйдут 7 представительниц Украины

07 июля 2023, 03:10 |
156
0
10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 июля продолжатся матчи второго раунда Уимблдонского турнира 2023 в одиночном разряде. Также начнутся матчи 3-го круга и игры в парном и смешанном парном разряде.

В пятницу на корты Уимблдона выйдут 7 украинских теннисисток: Марта Костюк, Катерина Байндл, Надежда Киченок, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Элина Свитолина.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Второй раунд одиночного разряда

Корт №18. 1-й запуск (13:00*)
Марта Костюк Паула Бадоса

Корт №5. 2-й запуск
Ангелина Калинина [26] – Бьянка Андрееску

Уимблдон. Третий раунд одиночного разряда

Корт №14. 2-й запуск (14:30*)
Леся Цуренко Ана Богдан

Корт №3. 3-й запуск (16:00*)
Элина Свитолина [WC] – София Кенин [WC]

Уимблдон. Первый раунд парного разряда

Корт №5. 1-й запуск (13:00*)
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – Анна-Лена Фридзам / Маяр Шериф

Корт №9. 1-й запуск (13:00*)
Надежда Киченок / Алисия Росольска – Сторм Хантер / Элизе Мертенс

Корт №4. 3-й запуск (16:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Вотсон

Корт №10. 3-й запуск (16:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ребекка Петерсон / Анна-Каролина Шмидлова

Корт №9. 4-й запуск (17:30*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алекса Гурачи / Эрин Рутлифф

Уимблдон. Первый раунд микста

Корт №6. 5-й запуск (19:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Сандер Жилле / Мию Като

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Уимблдон-2023 Марта Костюк Паула Бадоса Ангелина Калинина Бьянка Андрееску Леся Цуренко Ана Богдан Элина Свитолина София Кенин Катерина Байндл (Козлова) Дарья Сэвилл (Гаврилова) Анна-Лена Фридзам Майяр Шериф Надежда Киченок Алисия Росольска Сторм Хантер (Сандерс) Элизе Мертенс Людмила Киченок Алена Остапенко Хэрриет Дарт Хезер Уотсон Ирина-Камелия Бегу Ребекка Петерсон Эрин Рутлифф Мате Павич Сандер Жилле Мию Като
Источник Sport.ua
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