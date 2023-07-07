10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
В пятницу на корты Уимблдона выйдут 7 представительниц Украины
7 июля продолжатся матчи второго раунда Уимблдонского турнира 2023 в одиночном разряде. Также начнутся матчи 3-го круга и игры в парном и смешанном парном разряде.
В пятницу на корты Уимблдона выйдут 7 украинских теннисисток: Марта Костюк, Катерина Байндл, Надежда Киченок, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Элина Свитолина.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Второй раунд одиночного разряда
Корт №18. 1-й запуск (13:00*)
Марта Костюк – Паула Бадоса
Корт №5. 2-й запуск
Ангелина Калинина [26] – Бьянка Андрееску
Уимблдон. Третий раунд одиночного разряда
Корт №14. 2-й запуск (14:30*)
Леся Цуренко – Ана Богдан
Корт №3. 3-й запуск (16:00*)
Элина Свитолина [WC] – София Кенин [WC]
Уимблдон. Первый раунд парного разряда
Корт №5. 1-й запуск (13:00*)
Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – Анна-Лена Фридзам / Маяр Шериф
Корт №9. 1-й запуск (13:00*)
Надежда Киченок / Алисия Росольска – Сторм Хантер / Элизе Мертенс
Корт №4. 3-й запуск (16:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Вотсон
Корт №10. 3-й запуск (16:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ребекка Петерсон / Анна-Каролина Шмидлова
Корт №9. 4-й запуск (17:30*)
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алекса Гурачи / Эрин Рутлифф
Уимблдон. Первый раунд микста
Корт №6. 5-й запуск (19:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Сандер Жилле / Мию Като
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