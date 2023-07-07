10 поединков! Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля

7 июля продолжатся матчи второго раунда Уимблдонского турнира 2023 в одиночном разряде. Также начнутся матчи 3-го круга и игры в парном и смешанном парном разряде.

В пятницу на корты Уимблдона выйдут 7 украинских теннисисток: Марта Костюк, Катерина Байндл, Надежда Киченок, Леся Цуренко, Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Элина Свитолина.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Второй раунд одиночного разряда

Корт №18. 1-й запуск (13:00*)

Марта Костюк – Паула Бадоса

Корт №5. 2-й запуск

Ангелина Калинина [26] – Бьянка Андрееску

Уимблдон. Третий раунд одиночного разряда

Корт №14. 2-й запуск (14:30*)

Леся Цуренко – Ана Богдан

Корт №3. 3-й запуск (16:00*)

Элина Свитолина [WC] – София Кенин [WC]

Уимблдон. Первый раунд парного разряда

Корт №5. 1-й запуск (13:00*)

Катерина Байндл / Дарья Сэвилл – Анна-Лена Фридзам / Маяр Шериф



Корт №9. 1-й запуск (13:00*)

Надежда Киченок / Алисия Росольска – Сторм Хантер / Элизе Мертенс

Корт №4. 3-й запуск (16:00*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Хезер Вотсон

Корт №10. 3-й запуск (16:00*)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Ребекка Петерсон / Анна-Каролина Шмидлова

Корт №9. 4-й запуск (17:30*)

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алекса Гурачи / Эрин Рутлифф

Уимблдон. Первый раунд микста

Корт №6. 5-й запуск (19:00*)

Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Сандер Жилле / Мию Като