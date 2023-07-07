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07 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля

Важные события во всех видах спорта

07 июля 2023, 01:15 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Греция U-19 – Испания U-19

Favbet 7.80 – 5.10 – 1.37

22:00 Исландия U-19 – Норвегия U-19

Favbet 4.40 – 3.65 – 1.81

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Паула Бадоса

Favbet 2.24 – 1.66

14:30 Бьянка Андрееску – Ангелина Калинина

Favbet 1.72 – 2.14

18:30 Элина Свитолина – София Кенин

Favbet 2.08 – 1.78

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Источник Sport.ua
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