СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля

В пятницу, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Греция U-19 – Испания U-19

7.80 – 5.10 – 1.37

22:00 Исландия U-19 – Норвегия U-19

4.40 – 3.65 – 1.81

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Паула Бадоса

2.24 – 1.66

14:30 Бьянка Андрееску – Ангелина Калинина

1.72 – 2.14

18:30 Элина Свитолина – София Кенин

2.08 – 1.78