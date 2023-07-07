Другие новости07 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Важные события во всех видах спорта
07 июля 2023, 01:15 |
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В пятницу, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Греция U-19 – Испания U-19
22:00 Исландия U-19 – Норвегия U-19
ТЕННИС
13:00 Марта Костюк – Паула Бадоса
14:30 Бьянка Андрееску – Ангелина Калинина
18:30 Элина Свитолина – София Кенин
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