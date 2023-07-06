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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 23:45 | Обновлено 06 июля 2023, 23:56
635
0

УАФ обратилась в УЕФА: почему на встрече судей есть представитель агрессора

сергей карасев из рф получил приглашение на встречу футбольных арбитров

06 июля 2023, 23:45 | Обновлено 06 июля 2023, 23:56
635
0
УАФ обратилась в УЕФА: почему на встрече судей есть представитель агрессора
УАФ

Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса с просьбой разобраться в ситуации с возможным участием представителя страны-агрессора в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Письмо УАФ по адресу УЕФА

«Ваша неуклонная позиция относительно войны, развязанной против Украины российским террористическим государством, стала значительным вкладом в развитие мира и четким сигналом для украинского народа, что большая футбольная семья стоит на защите человеческих ценностей и справедливости.

УЕФА справедливо отстранил от соревнований клубы, сборные, официальные лица и все футбольное представительство российской федерации по той очевидной причине, что все граждане упомянутого государства-террориста в равной степени ответственны за ужасные военные преступления, совершенные в Украине в 2022–2023 годах.

Но мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть еще одно замечание по поводу распространенной в СМИ информации о том, что российский арбитр сергей карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров. Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальной мерой УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. российский футбольный союз (рфс) подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай неприемлем на фоне общей политики УЕФА по отношению к гражданам российской федерации, и считаем, что вышеперечисленное является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас предоставить комментарий по этому поводу, поскольку, учитывая трагический опыт украинского государства и народа, который мы приобретаем ежедневно уже больше года, каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении агрессора является критически чувствительным для всех нас».

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Украинская ассоциация футбола УЕФА судейство дисквалификация россии Теодор Теодоридис Сергей Карасев Российский футбольный союз
Источник Украинская ассоциация футбола
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