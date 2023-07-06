На замену Де Хеа. МЮ близок к трансферу вратаря Интера Онана
Может ли Интер приобрести Трубина на место Онана?
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» по поводу перехода вратаря Андре Онана.
«Интер» хочет получить около 60 миллионов евро, МЮ сейчас дает 50 миллионов евро и стороны продолжают переговоры. Сообщается, что итальянский клуб открыт к продаже.
МЮ заинтересовался Онана после того, как основной вратарь Давид Де Хеа не подписал новый контракт и 1 июля стал свободным агентом.
Ранее сообщалось, что миланцы на замену Онана могут подписать украинского вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.
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