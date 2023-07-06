На замену Де Хеа. МЮ близок к трансферу вратаря Интера Онана

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» по поводу перехода вратаря Андре Онана.

«Интер» хочет получить около 60 миллионов евро, МЮ сейчас дает 50 миллионов евро и стороны продолжают переговоры. Сообщается, что итальянский клуб открыт к продаже.

МЮ заинтересовался Онана после того, как основной вратарь Давид Де Хеа не подписал новый контракт и 1 июля стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что миланцы на замену Онана могут подписать украинского вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.