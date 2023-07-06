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  4. На замену Де Хеа. МЮ близок к трансферу вратаря Интера Онана
Англия
06 июля 2023, 19:28 |
247
0

На замену Де Хеа. МЮ близок к трансферу вратаря Интера Онана

Может ли Интер приобрести Трубина на место Онана?

06 июля 2023, 19:28 |
247
0
На замену Де Хеа. МЮ близок к трансферу вратаря Интера Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» по поводу перехода вратаря Андре Онана.

«Интер» хочет получить около 60 миллионов евро, МЮ сейчас дает 50 миллионов евро и стороны продолжают переговоры. Сообщается, что итальянский клуб открыт к продаже.

МЮ заинтересовался Онана после того, как основной вратарь Давид Де Хеа не подписал новый контракт и 1 июля стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что миланцы на замену Онана могут подписать украинского вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана Анатолий Трубин трансферы
Источник Фабрицио Романо
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