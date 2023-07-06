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Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 18:44 | Обновлено 06 июля 2023, 18:58
4276
19

Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других

Дисквалификации и штрафы

06 июля 2023, 18:44 | Обновлено 06 июля 2023, 18:58
4276
19
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
ФК Шахтер

Контрольно-диспциплинарный комитет УАФ вынес решение по делу о драке между игроками «Шахтера» и «Днепра-1», который состоялся 28 мая в рамках матча УПЛ.

Тогда под конец встречи, которую «Шахтер» выиграл 3:0, произошла массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд.

Дисквалификации у «Шахтера» получили вратарь Анатолий Трубин (4 матча, 2 из них условно), защитники Ярослав Ракицкий (4 матча) и Виктор Корниенко (4 матча), а также хавбек Егор Назарина (3 матча дисквалификации).

«Шахтер» оштрафован на 500 тысяч гривен.

У «Днепра-1» дисквалификации получили защитники Виталий Федорив и Рональд Матаррита (по 4 матча), а также хавбеки Жоау Пеглоу и Алексей Гуцуляк (по 4 матча).

«Днепр-1» оштрафован на 500 тысяч гривен.

УАФ сообщает, что все игроки уже отбыли по одному матчу дисквалификации. При этом у «Днепра-1» Матарриты и Пеглоу в составе уже нет.

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КДК УАФ Шахтер Донецк Днепр-1 Анатолий Трубин Ярослав Ракицкий Егор Назарина Виктор Корниенко Жоао Пеглоу Рональд Матаррита Виталий Федорив Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 19
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Summertime
Ты смотри как быстро!  А там чувака, который бросил гранату в Нацгвардию,  8 лет не могли засудить.   Пока он сам не подорвался.
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+4
romario1501
Круто ))) Буяльському і Ванату за то що про судєйок щось сказали по три матчі , а Трубіну за бійку 4 гри ( 2 з них умовно )
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
AK..228
Ну і добре… битися то не по спортивному 
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0
FunnyCat_____
А чего у Трубина половина срока условно ? 
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0
Показать Скрыть 6 ответов
fitnes_sports066
Вау, класс 4 тура аж,  Наконец то Павелко нет
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0
Злий Глобинець
Адекватно і загалом справедливо.
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-3
Александр Шевченкo
Кто мильон получит из уаф интересно?))) Хотя чего тут говорить, ахметка дал, ахметка забрал. 
Ответить
-3
Саша Денисов
Про що я і казав. Спочатку намутять календар під іржаву помийку, а тільки потім будут цей махач розглядати. І чому Зубков нічого не отримав? Він л лавки вибіг і почав ногами розмахувати вище голови. І чому ушастому 2 матчі умовно? За які такі заслуги?
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-4
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