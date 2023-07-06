Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других

Контрольно-диспциплинарный комитет УАФ вынес решение по делу о драке между игроками «Шахтера» и «Днепра-1», который состоялся 28 мая в рамках матча УПЛ.

Тогда под конец встречи, которую «Шахтер» выиграл 3:0, произошла массовая драка с участием игроков и персонала обеих команд.

Дисквалификации у «Шахтера» получили вратарь Анатолий Трубин (4 матча, 2 из них условно), защитники Ярослав Ракицкий (4 матча) и Виктор Корниенко (4 матча), а также хавбек Егор Назарина (3 матча дисквалификации).

«Шахтер» оштрафован на 500 тысяч гривен.

У «Днепра-1» дисквалификации получили защитники Виталий Федорив и Рональд Матаррита (по 4 матча), а также хавбеки Жоау Пеглоу и Алексей Гуцуляк (по 4 матча).

«Днепр-1» оштрафован на 500 тысяч гривен.

УАФ сообщает, что все игроки уже отбыли по одному матчу дисквалификации. При этом у «Днепра-1» Матарриты и Пеглоу в составе уже нет.