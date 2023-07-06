Помощник ван Леувена рассказал о целях Шахтера на сезон

Раймонд Аттевелд, первый помощник нового тренера «Шахтера» Патрика ван Леувена, рассказал о целях на сезон и о том, как началась работа с командой.

– Раймонд, мы хотим представить наш новый тренерский штаб болельщикам. Можете сказать несколько слов о себе и что входит в ваши обязанности?

– Хорошо. Меня зовут Раймонд Аттевелд. В прошлом выступал за разные клубы как игрок. С Патриком работаю уже около 10 лет, поэтому очень хорошего его знаю. Я знаю его качества, а он – мои. Слежу за тем, чтобы игроки были в порядке: чтобы интенсивность сохранялась на высоком уровне и тактическая ситуация отвечала нашим требованиям. То есть, это ежедневная работа с игроками.

– Как вы начали работать вместе с Патриком ван Леувеном?

– Начали в «Кайрате» (Алматы). До этого были знакомы еще в Нидерландах, потому начали работать вместе. После «Кайрата» пошли разными путями в «Маккаби» (Тель-Авив). Потом я стал главным тренером «Маккаби» (Нетанья). Дальше снова работали вместе в «Заре». И сейчас мы здесь.

– Что можете сказать о первых днях сбора и на чем делается акцент во время тренировок?

– Основное внимание в течение межсезонья уделяется тому, чтобы игроки набрали соответствующую форму. И всегда, когда начинаешь в новом клубе, нужно понять уровень футболистов. Сейчас мы заметили, что этот уровень несколько отличается от прошлогоднего в плане физических показателей и интенсивности, поэтому нужно добавлять. Есть три с половиной недели межсезонья, чтобы подготовить их к первой игре.

– Каким вы видите новый «Шахтер»?

– В прошлом сезоне «Шахтер» стал чемпионом, и это то, что мы, конечно, стремимся повторить. Также было бы хорошо пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Для нас важно, чтобы футболисты поняли, как мы хотим играть: интенсивность, прессинг, ответственность за каждый матч сезона.