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Украина. Первая лига
06 июля 2023, 17:39 | Обновлено 06 июля 2023, 17:43
408
0

Металлист подписал экс-полузащитника Колоса

Харьковчане готовятся к играм в Первой лиге

06 июля 2023, 17:39 | Обновлено 06 июля 2023, 17:43
408
0
Металлист подписал экс-полузащитника Колоса
ФК Подолье. Станислав Мораренко

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Станислав Мораренко после краткосрочного просмотра подписал контракт с харьковским «Металлистом», который спустя два года в сезоне-2023/2024 вновь стартует в Первой лиге Украины.

21-летний Мораренко в свое время прошел школы донецкого «Металлурга» и «Черноморца», выступал за юношескую команду одесситов. Позже он играл за молодежную команду «Колоса», «Подолье», а с сентября прошлого года был в аренде в «Диназе» (18 матчей, 4 гола в Первой лиге).

«Металлист» по итогам прошлого сезона покинул УПЛ, заняв 15-е место. В новом сезоне команда будет выступать в Первой лиге, где ее соперниками по группе А станут «Агробизнес», «Буковина», «Эпицентр», «Карпаты», «Нива» (Тернополь), «Нива» (Бузова), «Подолье», «Прикарпатье» и «Хуст».

В стартовом туре чемпионата (базовый день – 28 июля) харьковчане в Ужгороде примут «Эпицентр».

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Источник Sport.ua
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