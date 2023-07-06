Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023

Впервые в истории сразу четыре представительницы Украины вышли во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.

Напомним, в первом круге травяного мэйджора Ангелина Калинина обыграла Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:3), Марта Костюк нанесла поражение 8-й ракетке мира Марии Сакккари (0:6, 7:5, 6:2), Леся Цуренко переиграла Клэр Лю (6:3, 3:6, 6:4), а Элина Свитолина оказалась сильнее Винус Уильямс (6:4, 6:3).

Ранее два раза трем украинским теннисисткам удавалось пройти во второй круг на Уимблдоне.

2008 год

Алена Бондаренко

Катерина Бондаренко

Татьяна Перебийнис

2022 год

Леся Цуренко

Ангелина Калинина

Марта Костюк