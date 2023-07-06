Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Уимблдон
06 июля 2023, 17:18 | Обновлено 06 июля 2023, 17:31
1904
0

Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023

Калинина, Костюк, Цуренко и Свитолина переписали историю

06 июля 2023, 17:18 | Обновлено 06 июля 2023, 17:31
1904
0
Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Впервые в истории сразу четыре представительницы Украины вышли во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.

Напомним, в первом круге травяного мэйджора Ангелина Калинина обыграла Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:3), Марта Костюк нанесла поражение 8-й ракетке мира Марии Сакккари (0:6, 7:5, 6:2), Леся Цуренко переиграла Клэр Лю (6:3, 3:6, 6:4), а Элина Свитолина оказалась сильнее Винус Уильямс (6:4, 6:3).

Ранее два раза трем украинским теннисисткам удавалось пройти во второй круг на Уимблдоне.

2008 год

Алена Бондаренко

Катерина Бондаренко

Татьяна Перебийнис

2022 год

Леся Цуренко

Ангелина Калинина

Марта Костюк

По теме:
КОСТЮК: «Болельщики могут делать все, что хотят, но я этого не понимаю»
Стала известна соперница Калининой по второму раунду Уимблдона
ВИДЕО. Цуренко убедительно обыграла Синякову на Уимблдоне
Уимблдон-2023 Леся Цуренко Марта Костюк Элина Свитолина Ангелина Калинина
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Теннис | 06 июля 2023, 02:39 0
Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Серб продолжает погоню за рекордом Федерера

Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Футбол | 05 июля 2023, 20:07 1
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре

Команда Мирчи Луческу с победы начала серию спаррингов в Австрии

Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Футбол | 05.07.2023, 21:40
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
Президент ПСЖ: «Мы договорились с Мбаппе. Поэтому я сейчас в шоке»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
Футбол | 06.07.2023, 00:43
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
РОТАНЬ: «Эти задержки рейсов непонятные. Нас закрыли в каком-то ангаре!»
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Теннис | 06.07.2023, 14:36
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Цуренко пробилась в третий раунд Уимблдона, переиграв Синякову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
05.07.2023, 18:35 15
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
06.07.2023, 07:00 2
Футбол
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
На Олимпиаду попали – и хватит. Украина U-21 уступила Испании
05.07.2023, 23:48 93
Футбол
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
Калинина выиграла долгожданный матч первого круга на Уимблдоне
06.07.2023, 14:35 6
Теннис
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
06.07.2023, 14:31 41
Теннис
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
Майк Тайсон назвал главного плохого парня в современном боксе
05.07.2023, 14:53
Бокс
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
06.07.2023, 12:35 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем