Украинки установили национальный рекорд на Уимблдоне-2023
Калинина, Костюк, Цуренко и Свитолина переписали историю
Впервые в истории сразу четыре представительницы Украины вышли во второй круг Уимблдонского теннисного турнира.
Напомним, в первом круге травяного мэйджора Ангелина Калинина обыграла Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:3), Марта Костюк нанесла поражение 8-й ракетке мира Марии Сакккари (0:6, 7:5, 6:2), Леся Цуренко переиграла Клэр Лю (6:3, 3:6, 6:4), а Элина Свитолина оказалась сильнее Винус Уильямс (6:4, 6:3).
Ранее два раза трем украинским теннисисткам удавалось пройти во второй круг на Уимблдоне.
2008 год
Алена Бондаренко
Катерина Бондаренко
Татьяна Перебийнис
2022 год
Леся Цуренко
Ангелина Калинина
Марта Костюк
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