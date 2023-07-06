Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Судаков – мега-открытие, у Бондаренко золотые мозги»

Экс-наставник «Шахтера» Игор Йовичевич в комментарии испанским СМИ пояснил, почему украинские футболисты сумели добраться до полуфинала молодежного Евро.

«После начала войны украинские игроки стали более стойкими, они куда более сильные психологически. В течение прошлого сезона они постоянно слышали сирены, взрывы, находились в подвалах и укрытиях. Добирались на матчи по 17 часов... Все это сделало украинцев намного сильнее и открыло их потенциал. Они перед матчами Лиги чемпионов думали о том, как бомбы падают в их городах, и одновременно о том, как победить Винисиуса, Бензема и других игроков «Реала».

«Я остаюсь другом для игроков «Шахтера». Их сообщения в Instagram делают меня счастливыми. Иногда кажется, что я как отец для них. Я рад, что многие из игроков «Шахтера» дошли до полуфинала Евро. Мудрик – вы все знаете. Не просто так его продали за 100 миллионов. Судаков - мега-открытие. Бондаренко имеет золотые футбольные мозги».

«Как он умеет делать паузу, придержать мяч, затем ускорить игру. Невероятные таланты», — сказал Йовичевич.