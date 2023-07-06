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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Судаков – мега-открытие, у Бондаренко золотые мозги»
Украина. Премьер лига
06 июля 2023, 17:11 | Обновлено 06 июля 2023, 17:16
1795
4

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Судаков – мега-открытие, у Бондаренко золотые мозги»

Бывший тренер Шахтера следил за молодежным Евро

06 июля 2023, 17:11 | Обновлено 06 июля 2023, 17:16
1795
4
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Судаков – мега-открытие, у Бондаренко золотые мозги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Экс-наставник «Шахтера» Игор Йовичевич в комментарии испанским СМИ пояснил, почему украинские футболисты сумели добраться до полуфинала молодежного Евро.

«После начала войны украинские игроки стали более стойкими, они куда более сильные психологически. В течение прошлого сезона они постоянно слышали сирены, взрывы, находились в подвалах и укрытиях. Добирались на матчи по 17 часов... Все это сделало украинцев намного сильнее и открыло их потенциал. Они перед матчами Лиги чемпионов думали о том, как бомбы падают в их городах, и одновременно о том, как победить Винисиуса, Бензема и других игроков «Реала».

«Я остаюсь другом для игроков «Шахтера». Их сообщения в Instagram делают меня счастливыми. Иногда кажется, что я как отец для них. Я рад, что многие из игроков «Шахтера» дошли до полуфинала Евро. Мудрик – вы все знаете. Не просто так его продали за 100 миллионов. Судаков - мега-открытие. Бондаренко имеет золотые футбольные мозги».

«Как он умеет делать паузу, придержать мяч, затем ускорить игру. Невероятные таланты», — сказал Йовичевич.

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Источник Marca
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Так жаль, що Йовічевич вже не тренер Шахтаря. Що там у них відбулося і чому не склалося, ніхто крім них самих достеменно не знає. А ле Ігор тренер-мотиватор, тренер, який умів налаштувати підопічних дати бій. Хай і не у 100% матчів, це нереально навіть для топ-клубів, але в переважній більшості поєдинків так і було. Він став співавтором чудового шахтарівського сезону, сезону боротьби, сезону футбольної казки про "Попелюшку" в єврокубках, сезону зі щасливим кінцем. Сезону утвердження незламності українського футболу. Сезону патріотизму і українського єднання! Ігор Йовічеівіч виглядав його органічною, невід'ємною і найбільш харизматичною частиною. З його чудовою українською мовою "галицького розливу", його крилатими висловами, його оптимізмом.
Дякуємо, Ігор! Чекаємо на повернення в Україну!
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-1
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Саша Денисов
Тепер буде знати ця іуда, що таке ахмєтав та його посіпаки
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-2
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