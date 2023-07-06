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06 июля 2023, 16:53 |
307
0

Жерар ПИКЕ: «В Майами Месси предлагали астрономические цифры»

Экс-защитник «Барселоны» – о переходе Лионеля Месси

06 июля 2023, 16:53 |
307
0
Жерар ПИКЕ: «В Майами Месси предлагали астрономические цифры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне» Жерар Пике признался, что его не удивил переход аргентинца в «Интер Майами»:

«Я с самого начала думал, что он перейдёт в «Интер Майами». Ему предлагали астрономические цифры. Ещё был вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал. Но, на мой взгляд, самым естественным было изучить рынок в США.

В Майами очень много латиносов, адаптация пройдёт легко, жизнь будет хороша, и это поможет расти МЛС. Ему казалось трудным вернуться в «Барсу». Я не знаю всех деталей, но, судя по тому, что пишут в прессе, это была сложная сделка, и она не состоялась. У меня нет информации о том, было ли это возможно.

Я стану президентом «Барсы»? Впереди долгий путь, чтобы стать президентом «Барсы». Я не говорю «нет», но я вижу, что до этого ещё далеко».

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Лионель Месси Барселона Жерар Пике Интер Майами
Источник AS
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