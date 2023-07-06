Испания06 июля 2023, 13:19 |
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ВИДЕО. Камавинга показал феноменальные вратарские навыки
Хавбек «Реала» осваивает еще одно амплуа
06 июля 2023, 13:19 |
427
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга известен своей способностью сыграть на многих разных позициях. Похоже, во время отпуска 20-летний француз решил расширить свой универсализм, и начал осваивать еще одно амплуа – вратарское.
Камавинга опубликовал в своих соцсетях видео, на котором совершает три подряд эффектных сейва:
Camavinga shows off his goalkeeping skills 🧤 pic.twitter.com/X7dmC8kIra— GOAL (@goal) July 6, 2023
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