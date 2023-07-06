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  4. ВИДЕО. Камавинга показал феноменальные вратарские навыки
Испания
06 июля 2023, 13:19 |
427
1

ВИДЕО. Камавинга показал феноменальные вратарские навыки

Хавбек «Реала» осваивает еще одно амплуа

06 июля 2023, 13:19 |
427
1
ВИДЕО. Камавинга показал феноменальные вратарские навыки
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга известен своей способностью сыграть на многих разных позициях. Похоже, во время отпуска 20-летний француз решил расширить свой универсализм, и начал осваивать еще одно амплуа – вратарское.

Камавинга опубликовал в своих соцсетях видео, на котором совершает три подряд эффектных сейва:

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Источник Sport.ua
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