ВИДЕО. Камавинга показал феноменальные вратарские навыки

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга известен своей способностью сыграть на многих разных позициях. Похоже, во время отпуска 20-летний француз решил расширить свой универсализм, и начал осваивать еще одно амплуа – вратарское.

Камавинга опубликовал в своих соцсетях видео, на котором совершает три подряд эффектных сейва: