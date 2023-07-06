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Украина. Первая лига
06 июля 2023, 11:09 |
346
0

Жеребьевка календаря в Первой лиге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Начало жеребьевки в 14:00

06 июля 2023, 11:09 |
346
0
Жеребьевка календаря в Первой лиге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ Украины

В четверг, 6 июля, клубы Первой лиги будут знать игровое расписание в сезоне 2023/24. Начало жеребьевки в 14:00.

Формат Первой лиги

Две группы по 10 команд, которые были поделены по географическому принципу, сыграют 18 туров (всего 180 матчей).

Далее по 5 лучших команд из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Остальные будут бороться за выживание.

На втором этапе команды группы А будут играть только с командами группы Б (два круга, 50 матчей).

Что касается обмена между лигами, то в УПЛ сразу выходят чемпион и вице-чемпион, а 3-4 команды сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.

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Первая лига Украины жеребьевка ПФЛ Украины смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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