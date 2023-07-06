Ассистентом Фонсеки в Лилле стал легендарный экс-бек Челси и Порту

Тренерский штаб Паулу Фонсеки в «Лилле» получил усиление в лице 44-летнего Паулу Феррейры.

Контракт с португальским специалистом рассчитан на один сезон

До назначения в «Лилль» Паулу Феррейра в течение девяти лет работал в «Челси», где отвечал за развитие футболистов, отправляемых «синими» в аренду.

Паулу Феррейра хорошо известен по своей карьере футболиста. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Порту» и «Челси»), а также отыграл 217 матчей за английский топ-клуб и 98 – за португальский. На счету Паулу Феррейры 62 матча в составе национальной сборной Португалии.