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  4. Ассистентом Фонсеки в Лилле стал легендарный экс-бек Челси и Порту
Франция
06 июля 2023, 10:23 |
533
0

Ассистентом Фонсеки в Лилле стал легендарный экс-бек Челси и Порту

44-летний Паулу Феррейра перебирается работать во Францию

06 июля 2023, 10:23 |
533
0
Ассистентом Фонсеки в Лилле стал легендарный экс-бек Челси и Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Феррейра

Тренерский штаб Паулу Фонсеки в «Лилле» получил усиление в лице 44-летнего Паулу Феррейры.

Контракт с португальским специалистом рассчитан на один сезон

До назначения в «Лилль» Паулу Феррейра в течение девяти лет работал в «Челси», где отвечал за развитие футболистов, отправляемых «синими» в аренду.

Паулу Феррейра хорошо известен по своей карьере футболиста. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Порту» и «Челси»), а также отыграл 217 матчей за английский топ-клуб и 98 – за португальский. На счету Паулу Феррейры 62 матча в составе национальной сборной Португалии.

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Паулу Феррейра Лилль Паулу Фонсека назначение тренера Челси Порту
Источник ФК Лилль
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