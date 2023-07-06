Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля

6 июля продолжат играть матчи первого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также состоятся поединки второго раунда.

В среду Украину представят три теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Первый круг

Корт №17. 1-й запуск (13:00)

Ангелина Калинина [26] – Джессика Бузас Манейро [Q]

Уимблдон. Второй круг

Корт №2. 1-й запуск (13:00)

Элина Свитолина [WC] – Элизе Мертенс [28]

Корт №8. 1-й запуск (13:00)

Леся Цуренко – Катерина Синякова

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