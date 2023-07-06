Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля
В четверг на корты Лондона выйдут три украинки
6 июля продолжат играть матчи первого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также состоятся поединки второго раунда.
В среду Украину представят три теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Первый круг
Корт №17. 1-й запуск (13:00)
Ангелина Калинина [26] – Джессика Бузас Манейро [Q]
Уимблдон. Второй круг
Корт №2. 1-й запуск (13:00)
Элина Свитолина [WC] – Элизе Мертенс [28]
Корт №8. 1-й запуск (13:00)
Леся Цуренко – Катерина Синякова
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