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Уимблдон
06 июля 2023, 09:16 |
544
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля

В четверг на корты Лондона выйдут три украинки

06 июля 2023, 09:16 |
544
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 июля продолжат играть матчи первого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также состоятся поединки второго раунда.

В среду Украину представят три теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Первый круг

Корт №17. 1-й запуск (13:00)
Ангелина Калинина [26] – Джессика Бузас Манейро [Q]

Уимблдон. Второй круг

Корт №2. 1-й запуск (13:00)
Элина Свитолина [WC] – Элизе Мертенс [28]

Корт №8. 1-й запуск (13:00)
Леся Цуренко Катерина Синякова

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Леся Цуренко Элина Свитолина расписание Ангелина Калинина Катерина Синякова Элизе Мертенс Джессика Бузас Манейро Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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