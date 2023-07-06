САРРИ: «Я получил несколько предложений из Саудовской Аравии»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри признался в интересе к его персоне со стороны представителей чемпионата Саудовской Аравии.

«Честно говоря, я получил несколько предложений из Саудовской Аравии. На данный момент я счастлив в «Лацио», поэтому нет смысла говорить о деньгах. Если через несколько лет я перестану быть счастливым или мой контракт истечет, то я могу рассмотреть это на год или два. Сейчас я в двух часах езды от дома, так что у меня нет причин брать эти предложения во внимание.

Трудно понять, почему происходят определенные вещи. Из того, что я читал, Кулибали получит 90 млн евро в течение трех лет, и нужно учитывать, что вы можете разобраться с вопросами своей семьи на три поколения», – заявил Сарри.

Стоит заметить, что действующий контракт Маурицио Сарри с «Лацио» рассчитан до лета 2025 года.