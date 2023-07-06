Ингулец обыграл Полтаву в товарищеском матче

Клубы Первой лиги продолжают подготовку к новому сезону.

Ингулец обыграл Полтаву со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел 5 июля.

Команды провели контрольный поединок в пгт Петрово на стадионе Ингулец.

Счет открыли гости, однако затем три мяча побывали в их воротах.

Товарищеский матч

Петрово, 5 июля, 17:00

Ингулец – Полтава – 3:1

Голы: Козак (пен), Пятов, Ситало – Горжуй