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Товарищеские матчи
Ингулец
05.07.2023 17:00 – FT 3 : 1
Полтава
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Украина. Первая лига
06 июля 2023, 02:23 | Обновлено 06 июля 2023, 02:39
36
0

Ингулец обыграл Полтаву в товарищеском матче

Команды провели контрольный поединок в пгт Петрово на стадионе Ингулец

06 июля 2023, 02:23 | Обновлено 06 июля 2023, 02:39
36
0
Ингулец обыграл Полтаву в товарищеском матче
ФК Ингулец

Клубы Первой лиги продолжают подготовку к новому сезону.

Ингулец обыграл Полтаву со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел 5 июля.

Команды провели контрольный поединок в пгт Петрово на стадионе Ингулец.

Счет открыли гости, однако затем три мяча побывали в их воротах.

Товарищеский матч

Петрово, 5 июля, 17:00

Ингулец – Полтава – 3:1

Голы: Козак (пен), Пятов, Ситало – Горжуй

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Ингулец Полтава товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Александр Козак Артем Ситало Александр Пятов Максим Горжуй учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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