Товарищеские матчи
Украина. Первая лига06 июля 2023, 02:23 | Обновлено 06 июля 2023, 02:39
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Ингулец обыграл Полтаву в товарищеском матче
Команды провели контрольный поединок в пгт Петрово на стадионе Ингулец
06 июля 2023, 02:23 | Обновлено 06 июля 2023, 02:39
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Клубы Первой лиги продолжают подготовку к новому сезону.
Ингулец обыграл Полтаву со счетом 3:1 в товарищеском матче, который прошел 5 июля.
Команды провели контрольный поединок в пгт Петрово на стадионе Ингулец.
Счет открыли гости, однако затем три мяча побывали в их воротах.
Товарищеский матч
Петрово, 5 июля, 17:00
Ингулец – Полтава – 3:1
Голы: Козак (пен), Пятов, Ситало – Горжуй
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