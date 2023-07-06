Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович во встрече второго круга Уимблдона добился победы в трех сетах над Джорданом Томпсоном из Австралии.

Выиграв, 23-кратный победитель турниров серии Grand Slam продлил свою победную серию на Уимблдоне до 30 матчей.

Ко всему, 36-летний Джокович одержал 350-ю победу на турнирах серии Grand Slam. Новак в истории мужского тенниса смог вторым добиться такого показателя. Он уступает лишь Роджеру Федереру (369). У Рафаэля Надаля, заметим, имеется 314 побед.

Уимблдон-2023. Мужчины. Второй круг

Джордан Томпсон (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 6:7 (4:7), 5:7

Соперник Джоковича по третьему кругу Уимблдонскому турниру определится во встрече Томас Мартин Этчеверри – Станислас Вавринка.