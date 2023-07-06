Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2023, 02:39 |
87
0

Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Серб продолжает погоню за рекордом Федерера

06 июля 2023, 02:39 |
87
0
Отметил юбилей. Джокович вышел в третий круг Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович во встрече второго круга Уимблдона добился победы в трех сетах над Джорданом Томпсоном из Австралии.

Выиграв, 23-кратный победитель турниров серии Grand Slam продлил свою победную серию на Уимблдоне до 30 матчей.

Ко всему, 36-летний Джокович одержал 350-ю победу на турнирах серии Grand Slam. Новак в истории мужского тенниса смог вторым добиться такого показателя. Он уступает лишь Роджеру Федереру (369). У Рафаэля Надаля, заметим, имеется 314 побед.

Уимблдон-2023. Мужчины. Второй круг

Джордан Томпсон (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 6:7 (4:7), 5:7

Соперник Джоковича по третьему кругу Уимблдонскому турниру определится во встрече Томас Мартин Этчеверри – Станислас Вавринка.

По теме:
Марта КОСТЮК: «На старте болели за Саккари. Понимаю, она более известна»
ФОТО. Федерер и Бекхэм встретились на Уимблдоне. С Дэвидом увиделась Жабер
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Уимблдон-2023 Новак Джокович Джордан Томпсон (теннисист)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер представил полный состав тренерского штаба на следующий сезон
Футбол | 05 июля 2023, 12:50 5
Шахтер представил полный состав тренерского штаба на следующий сезон
Шахтер представил полный состав тренерского штаба на следующий сезон

Известны все помощники Патрика ван Леувена

Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает
Футбол | 05 июля 2023, 20:52 3
Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает
Михайличенко не тренируется с Андерлехтом. Клуб на него не рассчитывает

Брюссельцы планировали, что «Шахтер» выкупит левого защитника

ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
Футбол | 05.07.2023, 13:50
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
Костюк и Киченок узнали соперников в 1-м раунде микста на Уимблдоне-2023
Теннис | 05.07.2023, 19:30
Костюк и Киченок узнали соперников в 1-м раунде микста на Уимблдоне-2023
Костюк и Киченок узнали соперников в 1-м раунде микста на Уимблдоне-2023
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Футбол | 05.07.2023, 13:20
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55 1
Теннис
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
04.07.2023, 10:00 3
Футбол
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
04.07.2023, 12:59 18
Футбол
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
05.07.2023, 19:50 3
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 8
Футбол
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
04.07.2023, 19:42 9
Футбол
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
05.07.2023, 20:55 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем