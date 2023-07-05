Пятый мяч в воротах. Серхио Гомес забил в девятку с передачи Абеля Руиса

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

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Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

На 78-й минуте испанцы забили пятый гол (5:1). Серхио Гомес забил в девятку с передачи Абеля Руиса.

ГОЛ! 5:1. Серхио Гомес, 78 мин.