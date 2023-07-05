Молодежные турниры05 июля 2023, 23:41 | Обновлено 05 июля 2023, 23:44
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Пятый мяч в воротах. Серхио Гомес забил в девятку с передачи Абеля Руиса
Неудачно для Украины сложился полуфинал Евро-2023 U-21 против Испании
05 июля 2023, 23:41 | Обновлено 05 июля 2023, 23:44
313
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В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».
На 78-й минуте испанцы забили пятый гол (5:1). Серхио Гомес забил в девятку с передачи Абеля Руиса.
ГОЛ! 5:1. Серхио Гомес, 78 мин.
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