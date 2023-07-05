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05 июля 2023, 23:31 | Обновлено 06 июля 2023, 00:20
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

Важные события во всех видах спорта

05 июля 2023, 23:31 | Обновлено 06 июля 2023, 00:20
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Португалия U-19 – Италия U-19

Favbet 2.45 – 3.25 – 2.95

22:15 Мальта U-19 – Польша U-19

Favbet 31.00 – 11.00 – 1.08

ТЕННИС

13:00 Элизе Мертенс – Элина Свитолина

Favbet 1.65 – 2.33

13:00 Катерина Синякова – Леся Цуренко

Favbet 1.71 – 2.21

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Украина (Ж) – Швеция (Ж)

Favbet 2.44 – 1.52

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Источник Sport.ua
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