Другие новости05 июля 2023, 23:31 | Обновлено 06 июля 2023, 00:20
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Важные события во всех видах спорта
05 июля 2023, 23:31 | Обновлено 06 июля 2023, 00:20
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В четверг, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Португалия U-19 – Италия U-19
22:15 Мальта U-19 – Польша U-19
ТЕННИС
13:00 Элизе Мертенс – Элина Свитолина
13:00 Катерина Синякова – Леся Цуренко
ВОЛЕЙБОЛ
18:00 Украина (Ж) – Швеция (Ж)
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