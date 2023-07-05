СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

В четверг, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Португалия U-19 – Италия U-19

2.45 – 3.25 – 2.95

22:15 Мальта U-19 – Польша U-19

31.00 – 11.00 – 1.08

ТЕННИС

13:00 Элизе Мертенс – Элина Свитолина

1.65 – 2.33

13:00 Катерина Синякова – Леся Цуренко

1.71 – 2.21

ВОЛЕЙБОЛ

18:00 Украина (Ж) – Швеция (Ж)

2.44 – 1.52