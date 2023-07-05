Обводящий удар в дальний угол. Аймар Орос довел счет до разгромного

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

На 68-й минуте испанцы довели счет до разгромного (4:1). Аймар Орос обводящим ударом попал в дальний угол.

ГОЛ! 4:1. Аймар Орос, 68 мин.