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Молодежные турниры
05 июля 2023, 23:29 | Обновлено 05 июля 2023, 23:32
491
0

Обводящий удар в дальний угол. Аймар Орос довел счет до разгромного

На 68-й минуте испанцы забили 4-й гол в полуфинале Евро-2023 U-21

05 июля 2023, 23:29 | Обновлено 05 июля 2023, 23:32
491
0
Обводящий удар в дальний угол. Аймар Орос довел счет до разгромного

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

На 68-й минуте испанцы довели счет до разгромного (4:1). Аймар Орос обводящим ударом попал в дальний угол.

ГОЛ! 4:1. Аймар Орос, 68 мин.

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Источник Sport.ua
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