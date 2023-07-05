Молодежные турниры05 июля 2023, 23:29 | Обновлено 05 июля 2023, 23:32
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Обводящий удар в дальний угол. Аймар Орос довел счет до разгромного
На 68-й минуте испанцы забили 4-й гол в полуфинале Евро-2023 U-21
05 июля 2023, 23:29 | Обновлено 05 июля 2023, 23:32
491
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В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».
На 68-й минуте испанцы довели счет до разгромного (4:1). Аймар Орос обводящим ударом попал в дальний угол.
ГОЛ! 4:1. Аймар Орос, 68 мин.
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