Молодежные турниры05 июля 2023, 23:14 | Обновлено 05 июля 2023, 23:19
513
0
Антонио Бланко пробил точно в угол. Испания удвоила перевес над Украиной
На 54-й минуте испанцы ведут в счете 3:1 в полуфинале Евро-2023 U-21
05 июля 2023, 23:14 | Обновлено 05 июля 2023, 23:19
513
0
В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».
На 54-й минуте испанцы удвоили перевес в счете (3:1). Антонио Бланко пробил точно в угол.
ГОЛ! 3:1. Антонио Бланко, 54 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июля 2023, 23:23 1
Львовские «Карпаты» нанесли поражение команде «Севлюш» со счетом 6:0
Футбол | 05 июля 2023, 20:59 3
В финальном матче Англия сыграет против Испании или Украины
Футбол | 05.07.2023, 20:46
Футбол | 05.07.2023, 13:50
Футбол | 05.07.2023, 19:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2023, 06:20
04.07.2023, 21:06 3
04.07.2023, 08:26 11
04.07.2023, 12:59 18
04.07.2023, 14:41 19
04.07.2023, 03:45 2
05.07.2023, 20:55 18
04.07.2023, 19:42 9