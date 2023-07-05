Антонио Бланко пробил точно в угол. Испания удвоила перевес над Украиной

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

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Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

На 54-й минуте испанцы удвоили перевес в счете (3:1). Антонио Бланко пробил точно в угол.

ГОЛ! 3:1. Антонио Бланко, 54 мин.