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Молодежные турниры
05 июля 2023, 23:14 | Обновлено 05 июля 2023, 23:19
513
0

Антонио Бланко пробил точно в угол. Испания удвоила перевес над Украиной

На 54-й минуте испанцы ведут в счете 3:1 в полуфинале Евро-2023 U-21

05 июля 2023, 23:14 | Обновлено 05 июля 2023, 23:19
513
0
Антонио Бланко пробил точно в угол. Испания удвоила перевес над Украиной

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

На 54-й минуте испанцы удвоили перевес в счете (3:1). Антонио Бланко пробил точно в угол.

ГОЛ! 3:1. Антонио Бланко, 54 мин.

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Источник Sport.ua
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