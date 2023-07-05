Дали пробить из выгодной позиции. Сансет вывел Испанию вперед

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

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Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

На 24-й минуте испанцы повели в счете (2:1). Ойан Сансет без препятствий точно пробил из выгодной позиции.

ГОЛ! 2:1. Ойан Сансет, 24 мин.