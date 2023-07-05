Молодежные турниры05 июля 2023, 22:23 | Обновлено 05 июля 2023, 22:34
832
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Провал в защите. Абель Руис быстро сравнял счет для Испании
На 16-й минуте счет стал равным в полуфинале Евро-2023 U-21 в Бухаресте
05 июля 2023, 22:23 | Обновлено 05 июля 2023, 22:34
832
0
В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».
На 16-й минуте после провала в защите украинцев Абель Руис быстро сравнял счет для Испании (1:1).
ГОЛ! 1:1. Абель Руис, 16 мин.
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