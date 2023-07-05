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Молодежные турниры
05 июля 2023, 22:23 | Обновлено 05 июля 2023, 22:34
832
0

Провал в защите. Абель Руис быстро сравнял счет для Испании

На 16-й минуте счет стал равным в полуфинале Евро-2023 U-21 в Бухаресте

05 июля 2023, 22:23 | Обновлено 05 июля 2023, 22:34
832
0
Провал в защите. Абель Руис быстро сравнял счет для Испании

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

На 16-й минуте после провала в защите украинцев Абель Руис быстро сравнял счет для Испании (1:1).

ГОЛ! 1:1. Абель Руис, 16 мин.

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Источник Sport.ua
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