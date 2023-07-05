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Молодежные турниры
05 июля 2023, 22:17 | Обновлено 05 июля 2023, 22:23
789
2

Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией

В Бухаресте проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21

05 июля 2023, 22:17 | Обновлено 05 июля 2023, 22:23
789
2
Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией

В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».

Использовав суперпас от Михаила Мудрика, Артем Бондаренко на 13-й минуте открыл счет в игре с Испанией.

ГОЛ! 0:1. Артем Бондаренко, 13 мин.

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Источник Sport.ua
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Spaceman
Ще цікаво,що це за страшко з жіночим голосом?
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Spaceman
Ну і де ж ГОЛ! 0:1. Артем Бондаренко, 13 хв.?
Дибільна статєйка..
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0
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