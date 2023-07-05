Молодежные турниры05 июля 2023, 22:17 | Обновлено 05 июля 2023, 22:23
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Суперпас от Мудрика. Бондаренко открыл счет в игре с Испанией
В Бухаресте проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21
05 июля 2023, 22:17 | Обновлено 05 июля 2023, 22:23
789
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В среду, 5 июля, проходит полуфинальный матч Евро-2023 U-21, в котором играют молодежные сборные Испании и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Бухаресте на стадионе «Стяуа».
Использовав суперпас от Михаила Мудрика, Артем Бондаренко на 13-й минуте открыл счет в игре с Испанией.
ГОЛ! 0:1. Артем Бондаренко, 13 мин.
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