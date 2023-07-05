КРЫСЬКИВ: «Главное, чтобы не было самоуверенности – тренер предупредил нас»

Полузащитник сборной Украины U-21 по футболу Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от матча молодежного 1/2 финала Евро-2023:

«Обидно, что сегодня пропускаю игру, до сих пор корил себя за то, что не могу помочь своей команде. В первом матче против Испании были другие составы, но считаю, что у обеих команд был стиль, который навязывают главные тренеры – комбинационный футбол.

Я считаю, что в первой игре мы ни в чем не уступали, а наоборот были ближе к победе. Испанцы показали хороший прессинг и атакующий футбол, но надеюсь, что сегодня удача будет на нашей стороне и мы сможем одержать победу.

Очень хорошее настроение перед игрой. Победа над французами добавила нам уверенности. Главное, чтобы не было самоуверенности – тренер предупредил нас, что эта игра будет еще сложнее.

Соперник действительно достаточно большого уровня. Поэтому, только если мы наступим себе на горло, то сможем одержать победу сегодня», – сказал Крыськив.

Крыськив не сыграет в матче против Испании, поскольку получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.