КРЫСЬКИВ: «Главное, чтобы не было самоуверенности – тренер предупредил нас»
Полузащитник сборной Украины U-21 – про матч против испанцев на Евро-2023
Полузащитник сборной Украины U-21 по футболу Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от матча молодежного 1/2 финала Евро-2023:
«Обидно, что сегодня пропускаю игру, до сих пор корил себя за то, что не могу помочь своей команде. В первом матче против Испании были другие составы, но считаю, что у обеих команд был стиль, который навязывают главные тренеры – комбинационный футбол.
Я считаю, что в первой игре мы ни в чем не уступали, а наоборот были ближе к победе. Испанцы показали хороший прессинг и атакующий футбол, но надеюсь, что сегодня удача будет на нашей стороне и мы сможем одержать победу.
Очень хорошее настроение перед игрой. Победа над французами добавила нам уверенности. Главное, чтобы не было самоуверенности – тренер предупредил нас, что эта игра будет еще сложнее.
Соперник действительно достаточно большого уровня. Поэтому, только если мы наступим себе на горло, то сможем одержать победу сегодня», – сказал Крыськив.
Крыськив не сыграет в матче против Испании, поскольку получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
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