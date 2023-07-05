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  4. Остап Маркевич и еще 5 специалистов. Карпаты рассказали о тренерском штабе
Украина. Первая лига
05 июля 2023, 20:51 |
488
0

Остап Маркевич и еще 5 специалистов. Карпаты рассказали о тренерском штабе

Клуб официально объявил весь тренерский штаб

05 июля 2023, 20:51 |
488
0
Остап Маркевич и еще 5 специалистов. Карпаты рассказали о тренерском штабе
ФК Карпаты. Остап Маркевич

Клуб Первой лиги «Карпаты» объявил о том, кто вошел в тренерский штаб Мирона Маркевича. В списке есть и сын Мирона Маркевича Остап, который будет работать старшим тренером и ассистентом.

Кроме того, в штаб вошли Андрей Сапуга, Богдан Стронцицкий (тренер вратарей), Сергей Атласюк, Павел Таран (тренер по физподготовке) и Богдан Хоркавый (селекционный отдел).

Перед командой стоит задача выйти в УПЛ.

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Карпаты Львов Мирон Маркевич Остап Маркевич Первая лига Украины
Источник ФК Карпаты Львов
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