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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Счастлив возглавить Карпаты. Пауза в карьере затянулась»
Украина. Первая лига
05 июля 2023, 19:51 |
1080
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Счастлив возглавить Карпаты. Пауза в карьере затянулась»

Тренер уже весь в работе

05 июля 2023, 19:51 |
1080
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Счастлив возглавить Карпаты. Пауза в карьере затянулась»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Опытный наставник Мирон Маркевич рад тому, что ему удалось вернуться к тренерской работе. Специалист возглавит «Карпаты», перед которыми стоит задача вернуться в УПЛ.

«Я счастлив, что возглавил «Карпаты», и это действительно важный момент в моей тренерской карьере. Да, я долгое время не работал, пауза затянулась. Но для этого были объективные причины, о которых уже не стоит упоминать».

«У меня огромный стимул и очень хочу развивать клуб. Могу заверить, что приложу все усилия для побед «Карпат». Надеюсь, что футболисты также проникнутся этой идеей», – сказал Маркевич.

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Источник ФК Карпаты Львов
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