Мирон МАРКЕВИЧ: «Счастлив возглавить Карпаты. Пауза в карьере затянулась»

Опытный наставник Мирон Маркевич рад тому, что ему удалось вернуться к тренерской работе. Специалист возглавит «Карпаты», перед которыми стоит задача вернуться в УПЛ.

«Я счастлив, что возглавил «Карпаты», и это действительно важный момент в моей тренерской карьере. Да, я долгое время не работал, пауза затянулась. Но для этого были объективные причины, о которых уже не стоит упоминать».

«У меня огромный стимул и очень хочу развивать клуб. Могу заверить, что приложу все усилия для побед «Карпат». Надеюсь, что футболисты также проникнутся этой идеей», – сказал Маркевич.