Бесплатно не отпустим. ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг Мбаппе

Во время презентации нового тренера Луиса Энрике президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу ситуации вокруг форварда Килиана Мбаппе.

Контракт игрока завершается через год, но подписывать новый договор он не хочет.

«Позиция очень четкая, не хочу ее постоянно повторять. Если Килиан хочет остаться, то должен подписать контракт. Мы хотим, чтобы он остался, но мы не хотим потерять лучшего игрока мира бесплатно. Мы просто не можем это сделать».

«Бесплатно он никогда не уйдет. Очень четко мы заявляем, что свободным агентом он не уйдет», – сказал Аль-Хелаифи.

Главным претендентом на игрока называют «Реал», куда Мбаппе готов перейти через год свободным агентом.