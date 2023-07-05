Костюк и Киченок узнали соперников в 1-м раунде микста на Уимблдоне-2023
Марта сыграет в тандеме с Марсело Аревало, а Людмила будет играть вместе с Мате Павичем
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок узнали соперников в 1/16 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.
Марта вместе со своим напарником Марсело Аревало сыграет против тандема Майкл Винус (Новая Зеландия) / Бьянка Андрееску (Канада), которые получили wild card от организаторов.
Людмила и Мате Павич в первом раунде травяного мейджора встретятся с дуэтом Сандер Жилле (Бельгия) / Мию Като (Япония). Отметим, что Киченок и Павич посеяны под 7-м номером.
Интересно, что вместе в паре сыграют Паула Бадоса и Стефанос Циципас, которые недавно объявили о том, что состоят в отношениях. В первом раунде Уимблдона греческо-испанский дуэт встретится с первыми сеяными Остин Крайчек / Джессика Пегула.
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