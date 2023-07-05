Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21

Как стало известно Sport.ua, после проходящего в эти дни в Румынии и Грузии молодежного чемпионата Европы у руководителя сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня истекает контракт с УАФ.

По сообщениям наших источников, его заменит испанский специалист Унаи Мельгоса. Таково было одно из требований главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва при подписании делового сотрудничества с УАФ.

Что касается Руслана Ротаня, то он на клубном уровне продолжит возглавлять «Александрию», а в следующем году будет параллельно готовить олимпийскую футбольную сборную Украины к Играм в Париже.

УАФ уже подтвердила, что Ротань покинет сборную после Евро-2023.