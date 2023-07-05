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  4. Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
Молодежные турниры
05 июля 2023, 18:35 | Обновлено 05 июля 2023, 18:45
3023
9

Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21

Команду возглавит Унаи Мельгоса

05 июля 2023, 18:35 | Обновлено 05 июля 2023, 18:45
3023
9
Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
ФК Ференцварош. Унаи Мельгоса

Как стало известно Sport.ua, после проходящего в эти дни в Румынии и Грузии молодежного чемпионата Европы у руководителя сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня истекает контракт с УАФ.

По сообщениям наших источников, его заменит испанский специалист Унаи Мельгоса. Таково было одно из требований главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва при подписании делового сотрудничества с УАФ.

Что касается Руслана Ротаня, то он на клубном уровне продолжит возглавлять «Александрию», а в следующем году будет параллельно готовить олимпийскую футбольную сборную Украины к Играм в Париже.

УАФ уже подтвердила, что Ротань покинет сборную после Евро-2023.

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Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua
уходит очень сильное поколение 1990-1991 годов а впереди поколения довольно слабые, обескровленые массовым бегством талантов с началом войны
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+2
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Viktor Shuper
повна маячня 
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0
Анатолий Басов
Ребров поступив як поц. Висвітити це напередодні відповідальнійшої гри це як помені це не честно по відношенню до збірної. З яким вони настрієм  вийдуть на цю гру. 
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0
zhyr
Один тренер йде, на його місце інший. Але на олімпіаду буде готувати не діючий тренер, а минулий))) Вже як міняєте тренера, то нехай він і працює. 
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0
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norma_zap
Как-то не до конца понятно, почему Ребров выдвинул именно такое требование
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