Испанский вектор. В УАФ определились с новым тренером Украины U-21
Команду возглавит Унаи Мельгоса
Как стало известно Sport.ua, после проходящего в эти дни в Румынии и Грузии молодежного чемпионата Европы у руководителя сборной Украины (U-21) Руслана Ротаня истекает контракт с УАФ.
По сообщениям наших источников, его заменит испанский специалист Унаи Мельгоса. Таково было одно из требований главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва при подписании делового сотрудничества с УАФ.
Что касается Руслана Ротаня, то он на клубном уровне продолжит возглавлять «Александрию», а в следующем году будет параллельно готовить олимпийскую футбольную сборную Украины к Играм в Париже.
УАФ уже подтвердила, что Ротань покинет сборную после Евро-2023.
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