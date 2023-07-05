Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023

По информации Sport.ua, еще перед началом Евро-2023 футболистам Украины U-21 было обещано вознаграждение – по 500 тысяч гривен на каждого за завоевание путевки на Олимпиаду.

Правда, поскольку сейчас есть некоторая неопределенность с руководством УАФ, пока неизвестно, будут ли эти выплаты производиться.

Есть вероятность, что в случае выплаты премиальных игроки и тренерский штаб передадут эти средства ВСУ.

Молодежная сборная Украины вышла в полуфинал Евро и гарантировала себе Олимпийские Игры. Сегодня вечером команда Руслана Ротаня сыграет против Испании.