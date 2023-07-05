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Молодежные турниры
05 июля 2023, 18:23 | Обновлено 05 июля 2023, 18:24
3965
4

Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023

Задача уже выполнена

05 июля 2023, 18:23 | Обновлено 05 июля 2023, 18:24
3965
4
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
УАФ

По информации Sport.ua, еще перед началом Евро-2023 футболистам Украины U-21 было обещано вознаграждение – по 500 тысяч гривен на каждого за завоевание путевки на Олимпиаду.

Правда, поскольку сейчас есть некоторая неопределенность с руководством УАФ, пока неизвестно, будут ли эти выплаты производиться.

Есть вероятность, что в случае выплаты премиальных игроки и тренерский штаб передадут эти средства ВСУ.

Молодежная сборная Украины вышла в полуфинал Евро и гарантировала себе Олимпийские Игры. Сегодня вечером команда Руслана Ротаня сыграет против Испании.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Оце "передадуть на ЗСУ" воно ніби і красиво, і правильно, але трохи коробить. Як у часи покійного СРСР. Облігації державної позики такі були, добровільно-примусові.
І друге, а коли нарешті держава повною мірою буде виконувати зобов'язання перед своїми воїнами? Збиратиме усі належні податки і фінансуватиме військо? А не перекладатиме все на плечі волонтерів?
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+5
Vitason
Заслужили!!
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+5
Владимир Коновалец
Действительно, откуда там деньги в УАФ? Злые языки говорят, что на данный момент все деньги уже давно поснимали со всех счетов, там голая пустыня, крысы приготовились покидать тонущий корабль. Кстати, а где сейчас человек без высшего образования, но с липовыми дипломами - костюченко?
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+2
Summertime
Тю... я думал премиальные от УЕФА.
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+1
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