Дитятьев тренируется с Подольем и имеет два предложения от клубов УПЛ

Центральный защитник Алексей Дитятьев поддерживает форму в «Подолье».

Помимо варианта с хмельницкой командой, Дитятьев также имеет на руках два предложения от клубов УПЛ.

Последним клубом защитника был «Львов», который Дитятьев покинул в мае (девять игр). Также в его карьере — выступления за «Ворсклу», «Карпаты», Олимпик, польскую «Краковию» и «Аксу».

Напомним, «Подолье» рассматривает вратаря Богдана Петриченко.

Из-за войны «Подолье» пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.