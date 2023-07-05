Дитятьев тренируется с Подольем и имеет два предложения от клубов УПЛ
Известный защитник ищет новую команду
Центральный защитник Алексей Дитятьев поддерживает форму в «Подолье».
Помимо варианта с хмельницкой командой, Дитятьев также имеет на руках два предложения от клубов УПЛ.
Последним клубом защитника был «Львов», который Дитятьев покинул в мае (девять игр). Также в его карьере — выступления за «Ворсклу», «Карпаты», Олимпик, польскую «Краковию» и «Аксу».
Напомним, «Подолье» рассматривает вратаря Богдана Петриченко.
Из-за войны «Подолье» пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сбежавшего в рашку экс-функционера, а ныне пенсионера подозревают в уклонении от уплаты налогов
Наставник сборной Украины U-21 провел пресс-конференцию перед матчем с испанцами