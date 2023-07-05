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Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 14:55 | Обновлено 05 июля 2023, 15:09
554
0

Дитятьев тренируется с Подольем и имеет два предложения от клубов УПЛ

Известный защитник ищет новую команду

05 июля 2023, 14:55 | Обновлено 05 июля 2023, 15:09
554
0
Дитятьев тренируется с Подольем и имеет два предложения от клубов УПЛ
Instagram. Алексей Дитятьев

Центральный защитник Алексей Дитятьев поддерживает форму в «Подолье».

Помимо варианта с хмельницкой командой, Дитятьев также имеет на руках два предложения от клубов УПЛ.

Последним клубом защитника был «Львов», который Дитятьев покинул в мае (девять игр). Также в его карьере — выступления за «Ворсклу», «Карпаты», Олимпик, польскую «Краковию» и «Аксу».

Напомним, «Подолье» рассматривает вратаря Богдана Петриченко.

Из-за войны «Подолье» пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.

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Алексей Дитятьев Подолье Хмельницкий трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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