Ингулец может подписать бывшего хавбека юношеских сборных Украины

«Ингулец» может подписать полузащитника Радиона Посевкина.

22-летний хавбек минувший сезон провел за «Горняк-Спорт». На его счету – 15 матчей и один гол.

Посевкин также выступал за «Ворсклу». Полузащитник вызывался в ряды сборных Украины (U-16 и U-18).

«Ингулец» уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги. В следующем сезоне главным тренером команды будет Владислав Лупашко.

Новобранцами клуба уже стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов.

Начало соревнований в Первой лиге запланировано на 28 июля.