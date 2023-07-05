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Украина. Первая лига
05 июля 2023, 13:40 | Обновлено 05 июля 2023, 14:06
472
0

Ингулец может подписать бывшего хавбека юношеских сборных Украины

Радион Посевкин известен на клубном уровне выступлениями за «Горняк-Спорт»

05 июля 2023, 13:40 | Обновлено 05 июля 2023, 14:06
472
0
Ингулец может подписать бывшего хавбека юношеских сборных Украины
ФК Ингулец

«Ингулец» может подписать полузащитника Радиона Посевкина.

22-летний хавбек минувший сезон провел за «Горняк-Спорт». На его счету – 15 матчей и один гол.

Посевкин также выступал за «Ворсклу». Полузащитник вызывался в ряды сборных Украины (U-16 и U-18).

«Ингулец» уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги. В следующем сезоне главным тренером команды будет Владислав Лупашко.

Новобранцами клуба уже стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов.

Начало соревнований в Первой лиге запланировано на 28 июля.

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Радион Посевкин Ингулец Горняк-Спорт трансферы
Источник Sportarena
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