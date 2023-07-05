Ингулец может подписать бывшего хавбека юношеских сборных Украины
Радион Посевкин известен на клубном уровне выступлениями за «Горняк-Спорт»
«Ингулец» может подписать полузащитника Радиона Посевкина.
22-летний хавбек минувший сезон провел за «Горняк-Спорт». На его счету – 15 матчей и один гол.
Посевкин также выступал за «Ворсклу». Полузащитник вызывался в ряды сборных Украины (U-16 и U-18).
«Ингулец» уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги. В следующем сезоне главным тренером команды будет Владислав Лупашко.
Новобранцами клуба уже стали защитники Михаил Шершень и Станислав-Нури Малыш, а также полузащитник Александр Пятов.
Начало соревнований в Первой лиге запланировано на 28 июля.
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