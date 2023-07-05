ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд

Генсека Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого в наручниках и в автозаке доставили в суд.

Сообщается, что в понедельник его задержали на контрольном пункте возле Киева.

В среду во Львове состоится судебное заседание по его делу.

3 июля Записоцкий отсутствовал на заседании Шевченковского районного суда города Львова, на котором ему собирались изменить меру пресечения, из-за якобы прохождения медосмотра в территориальном центре комплектования.