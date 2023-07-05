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  4. ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 13:50 |
2947
5

ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд

5 июля во Львове состоится судебное заседание по делу Юрия Записоцкого

05 июля 2023, 13:50 |
2947
5
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
УАФ. Юрий Записоцкий

Генсека Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого в наручниках и в автозаке доставили в суд.

Сообщается, что в понедельник его задержали на контрольном пункте возле Киева.

В среду во Львове состоится судебное заседание по его делу.

3 июля Записоцкий отсутствовал на заседании Шевченковского районного суда города Львова, на котором ему собирались изменить меру пресечения, из-за якобы прохождения медосмотра в территориальном центре комплектования.

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коррупция Андрей Павелко апелляция суд Юрий Записоцкий Украинская ассоциация футбола
Источник FootballHub
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Комментарии 5
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serhiy
Чудово, просто чудово ! 
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Выталкиватель парашутистов
Медленно, с потугами, преодолевая ожесточенное сопротивление, но дела по ОПГ УАФ идут к логическому завершению - реальным срокам этим ворам и мошенникам , там еще не хватает Костюченка - человека с липовыми дипломами, но и до него очередь дойдет, не сегодня, так завтра... Вспоминаю свою первую встречу с Записоцким, когда он в состав многочисленной делегации ОПГ УАФ приехал к нам в область, чтобы поставить на должность председателя областной ассоциации одного из руководителей нашего региона, человека далекого от футбола, зато умеющего очень хорошо  дерибанить бюджетные деньги, на что и расчитывали представители ОПГ УАФ.  Сразу бросилась в глаза его напыщенность, показушное превосходство над присутствовавшими делегатами, пренебрежительное отношение к происходящему процессу, мол вы все тут ничто, и будете принимать решения, которые мы вам озвучим... И что в итоге? За несколько лет правления этой банды, которую привела в областной футбол эта ОПГ УАФ, футбол в области умирает семимильными шагами -  в чемпионате области играет  меньше 10 команд, не проводятся соревнования среди ветеранов, среди женщин и девушек. Соревнования среди юношей не выдерживают никакой критики, процветают подставы и судейский беспредел .Команды снимаются в ходе соревнований а те, кто правит этим процессом, проводят соревнования не удосуживая себя составлением какого- либо регламента  соревнований ... И все это делалось ради одного - строить максимальное количество футбольных площадок в регионе, ведь с каждой такой построенной площадки павелка давал откат местным руководителям, он мог себе это позволить, так как стоимость его площадок была завышена в два или три раза!!!! ..
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0
Summertime
Опять 25.  Задержали возле Киева, а судят во Львове.  У нас все судьи уже переехали туда?  Почему не в Александрии или Виннице?
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0
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Кепа Ларисабродяга
Ахухуха Махухаха
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0
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