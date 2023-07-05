Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия

Свой очередной поединок квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года футболисты национальной сборной Украины проведут 9 сентября с Англией.

Как стало известно Sport.ua, на проведение этого статусного противостояния претендовал «Национальный стадион» в столице Польши – Варшаве. Но все идет к тому, что будут внесены коррективы. Дело в том, что 7 сентября на «Национальном» сборная Польши в отборе к Евро-2024 будет встречаться с футболистами с Фарерских островов и неизвестно, в каком состоянии после поединка будет газон.

Чтобы минимизировать риски, организаторы матча Украина – Англия в последнее время сосредоточили свое внимание на стадионе еще одного польского города – Вроцлава, трибуны которого рассчитаны на 45 105 мест.

По информации источника Sport.ua, решение о том, где подопечные Сергея Реброва померяются силами с англичанами, будет принято в ближайшие дни.