Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Уимблдон
05 июля 2023, 10:38 | Обновлено 05 июля 2023, 10:40
442
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля

В среду на корты Лондона выйдут четыре украинки

05 июля 2023, 10:38 | Обновлено 05 июля 2023, 10:40
442
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

5 июля продолжат играть матчи первого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также начнутся поединки второго раунда.

В среду Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Первый круг

Корт №2. 1-й запуск (13:00)
Марта Костюк Мария Саккари [8]

Корт №16. 4-й запуск (18:00*)
Ангелина Калинина [26] – Джессика Бузас Манейро [Q]

Уимблдон. Второй круг

Корт не определен (не ранее 19:00)
Элина Свитолина [WC] – Элизе Мертенс [28]

Корт №11. 5-й запуск (20:00*)
Леся Цуренко Катерина Синякова

*ориентировочное время начала матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Железный Энди снова в деле. Маррей разгромил соотечественника на Уимблдоне
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Стартовые матчи Костюк и Калининой на Уимблдоне-2023 перенесены из-за дождя
расписание Ангелина Калинина Марта Костюк Мария Саккари Джессика Бузас Манейро Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
Теннис | 04 июля 2023, 06:20 0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля

Во вторник на корты Лондона выйдут 2 украинки

ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент
Футбол | 05 июля 2023, 08:12 3
ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент
ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент

Лидер реестра – француз Килиан Мбаппе

ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Теннис | 04.07.2023, 13:47
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
Футбол | 04.07.2023, 18:05
ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Грузинский клуб арендовал Цитаишвили у Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Футбол | 04.07.2023, 17:51
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Виталий Вернидуб завершил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
03.07.2023, 13:17 54
Футбол
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
03.07.2023, 09:20
Теннис
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day
ВИДЕО. Месси-стайл. Гол Бондаренко в ворота Франции U-21 – skill of the day
03.07.2023, 20:57
Футбол
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
03.07.2023, 21:15 1
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 38
Футбол
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
03.07.2023, 21:57
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем