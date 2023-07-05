Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля

5 июля продолжат играть матчи первого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также начнутся поединки второго раунда.

В среду Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Первый круг

Корт №2. 1-й запуск (13:00)

Марта Костюк – Мария Саккари [8]

Корт №16. 4-й запуск (18:00*)

Ангелина Калинина [26] – Джессика Бузас Манейро [Q]

Уимблдон. Второй круг

Корт не определен (не ранее 19:00)

Элина Свитолина [WC] – Элизе Мертенс [28]

Корт №11. 5-й запуск (20:00*)

Леся Цуренко – Катерина Синякова

*ориентировочное время начала матча

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