Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 5 июля
В среду на корты Лондона выйдут четыре украинки
5 июля продолжат играть матчи первого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также начнутся поединки второго раунда.
В среду Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Первый круг
Корт №2. 1-й запуск (13:00)
Марта Костюк – Мария Саккари [8]
Корт №16. 4-й запуск (18:00*)
Ангелина Калинина [26] – Джессика Бузас Манейро [Q]
Уимблдон. Второй круг
Корт не определен (не ранее 19:00)
Элина Свитолина [WC] – Элизе Мертенс [28]
Корт №11. 5-й запуск (20:00*)
Леся Цуренко – Катерина Синякова
*ориентировочное время начала матча
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