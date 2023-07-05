Украина. Премьер лига05 июля 2023, 10:18 | Обновлено 05 июля 2023, 10:25
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Динамо отказалось от трансляции двух контрольных матчей на сборе в Австрии
Матчи против «Динамо» Бухарест и «Вольфсбергера» будут сыграны в засекреченном режиме
05 июля 2023, 10:18 | Обновлено 05 июля 2023, 10:25
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3 июля для киевского «Динамо» начался учебно-тренировочный сбор, который столичная команда проводит в Австрии.
По решению тренерского штаба «бело-синих» первые два спарринга – против «Динамо» Бухарест (5 июля) и австрийского «Вольфсбергера» (8 июля) – показаны в прямом эфире не будут.
Информация о трансляции следующих поединков будет сообщена дополнительно.
Список спарринг-партнеров в контрольных матчах «Динамо»:
5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)
8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)
12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)
16 июля. «Арис» (Кипр)
19 июля. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
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