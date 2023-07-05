Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо отказалось от трансляции двух контрольных матчей на сборе в Австрии
Украина. Премьер лига
05 июля 2023, 10:18 | Обновлено 05 июля 2023, 10:25
192
0

Динамо отказалось от трансляции двух контрольных матчей на сборе в Австрии

Матчи против «Динамо» Бухарест и «Вольфсбергера» будут сыграны в засекреченном режиме

05 июля 2023, 10:18 | Обновлено 05 июля 2023, 10:25
192
0
Динамо отказалось от трансляции двух контрольных матчей на сборе в Австрии
ФК Динамо Киев

3 июля для киевского «Динамо» начался учебно-тренировочный сбор, который столичная команда проводит в Австрии.

По решению тренерского штаба «бело-синих» первые два спарринга – против «Динамо» Бухарест (5 июля) и австрийского «Вольфсбергера» (8 июля) – показаны в прямом эфире не будут.

Информация о трансляции следующих поединков будет сообщена дополнительно.

Список спарринг-партнеров в контрольных матчах «Динамо»:

5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)

8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)

12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)

16 июля. «Арис» (Кипр)

19 июля. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

По теме:
ВИДЕО. Первая тренировка Ярмоленко. Динамо начало сборы в Австрии
Динамо Киев – Динамо Бухарест. Текстовая трансляция матча
Забили 6 мячей. Мирон Маркевич в Карпатах одержал первую победу
Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ телетрансляции
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
Футбол | 04 июля 2023, 12:08 37
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж

Руслан Петрович останется у руля команды

Лалатович возглавил Зарю, Вернидуб завершил карьеру, аренда для Цитаишвили
Футбол | 05 июля 2023, 08:23 0
Лалатович возглавил Зарю, Вернидуб завершил карьеру, аренда для Цитаишвили
Лалатович возглавил Зарю, Вернидуб завершил карьеру, аренда для Цитаишвили

Главные новости за 4 июля на Sport.ua

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Футбол | 04.07.2023, 19:42
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Футбол | 04.07.2023, 14:41
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент
Футбол | 05.07.2023, 08:12
ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент
ESPN назвал топ-10 форвардов планеты на данный момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
03.07.2023, 12:14 11
Теннис
Станет ли увольнение Йовичевича черной меткой для Срны?
Станет ли увольнение Йовичевича черной меткой для Срны?
03.07.2023, 12:45 8
Футбол
Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах
Цуренко вышла во 2-й раунд Уимблдона-2023, обыграв американку в трех сетах
03.07.2023, 19:13 9
Теннис
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
04.07.2023, 12:59 16
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
03.07.2023, 11:00 1
Футбол
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
03.07.2023, 21:57
Теннис
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
03.07.2023, 21:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем