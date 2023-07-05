Динамо отказалось от трансляции двух контрольных матчей на сборе в Австрии

3 июля для киевского «Динамо» начался учебно-тренировочный сбор, который столичная команда проводит в Австрии.

По решению тренерского штаба «бело-синих» первые два спарринга – против «Динамо» Бухарест (5 июля) и австрийского «Вольфсбергера» (8 июля) – показаны в прямом эфире не будут.

Информация о трансляции следующих поединков будет сообщена дополнительно.

Список спарринг-партнеров в контрольных матчах «Динамо»:

5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)

8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)

12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)

16 июля. «Арис» (Кипр)

19 июля. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)