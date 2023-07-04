Другие новости04 июля 2023, 21:59 | Обновлено 04 июля 2023, 22:18
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля
Важные события во всех видах спорта
04 июля 2023, 21:59 | Обновлено 04 июля 2023, 22:18
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В среду, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Израиль U-21 – Англия U-21
22:00 Испания U-21 – Украина U-21
ТЕННИС
13:00 Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина
13:00 Элизе Мертенс – Элина Свитолина
13:00 Мария Саккари – Марта Костюк
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