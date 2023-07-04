СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля

В среду, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Израиль U-21 – Англия U-21

9.20 – 4.85 – 1.36

22:00 Испания U-21 – Украина U-21

1.77 – 4.05 – 4.94

ТЕННИС

13:00 Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина

3.38 – 1.33

13:00 Элизе Мертенс – Элина Свитолина

1.70 – 2.17

13:00 Мария Саккари – Марта Костюк

1.33 – 3.38