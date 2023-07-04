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04 июля 2023, 21:59 | Обновлено 04 июля 2023, 22:18
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля

Важные события во всех видах спорта

04 июля 2023, 21:59 | Обновлено 04 июля 2023, 22:18
73
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Израиль U-21 – Англия U-21

Favbet 9.20 – 4.85 – 1.36

22:00 Испания U-21 – Украина U-21

Favbet 1.77 – 4.05 – 4.94

ТЕННИС

13:00 Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина

Favbet 3.38 – 1.33

13:00 Элизе Мертенс – Элина Свитолина

Favbet 1.70 – 2.17

13:00 Мария Саккари – Марта Костюк

Favbet 1.33 – 3.38

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Источник Sport.ua
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