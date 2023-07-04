Годой-Крус – Платенсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины

5 июля на «Эстадио Мальвинас Аргентинас» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Годой Крус» встретится с «Платенсе». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Годой Крус

Команда пару лет назад отметила столетний юбилей. Но особенных успехов за все это время Bodeguero только однажды, в 2018-м году, но все равно ограничились только вице-чемпионством. Других трофеев не взяли нигде, ни на внутренней арене, ни на международной, да и в турнирах уровня Копа Либертадорес и Копа Судамерикана начали участвовать только с 2011-го года. Прошлый розыгрыш Примеры принес El Expreso только 15-е место, то есть ровно на экваторе турнирной таблицы. Сейчас получилось немного прибавить, в том числе за счет умения выигрывать на своем поле. Зато на выезде к концу весны сдали. На этом фоне 1-1 с Тальересом можно считать даже прорывом.

Платенсе

Клуб в конце прошлого века потерял прописку в высшем дивизионе Аргентины. И в итоге докатился до 3-го уровня местного футбола. Путь назад получился непростым, и только в 2020-м получилось вернуться в Примеру. Результаты скромны, и, например, год назад в Трофее Диего Марадоны Los Calamares и вовсе начали провальные 10 очков в 14 матчах. Да и в Примере все закончилось только 19-м местом. На таком фоне получилось прибавить, заметно улучшив свое турнирное положение в аргентинском чемпионате. Причем после спада в апреле - начале мая, когда было взято всего 1 очко в 5 турах, получилось с конца весны прибавить в интенсивности в завоевании побед. Но Ланусу в прошлом поединке было поражение даже дома.

Статистика личных встреч

Клубы играли в начале века и в 2021-2022 годах. За счет 4-х очков, взятых в прошлом сезоне, вперед вышел Платенсе - выиграл теперь 2 поединка при единственном поражении в 6 поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фаворитом пары будет Годой Крус. Он играет дома, где традиционно силен - ставим на то, что в этом поединка данная команда возьмет победу (коэффициент - 1,99).