Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Годой-Крус – Платенсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Аргентина
04 июля 2023, 21:47 |
42
0

Годой-Крус – Платенсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины

Поединок состоится 5 июля в 21:30 по Киеву

04 июля 2023, 21:47 |
42
0
Годой-Крус – Платенсе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля на «Эстадио Мальвинас Аргентинас» пройдет матч 23-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Годой Крус» встретится с «Платенсе». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Годой Крус

Команда пару лет назад отметила столетний юбилей. Но особенных успехов за все это время Bodeguero только однажды, в 2018-м году, но все равно ограничились только вице-чемпионством. Других трофеев не взяли нигде, ни на внутренней арене, ни на международной, да и в турнирах уровня Копа Либертадорес и Копа Судамерикана начали участвовать только с 2011-го года. Прошлый розыгрыш Примеры принес El Expreso только 15-е место, то есть ровно на экваторе турнирной таблицы. Сейчас получилось немного прибавить, в том числе за счет умения выигрывать на своем поле. Зато на выезде к концу весны сдали. На этом фоне 1-1 с Тальересом можно считать даже прорывом.

Платенсе

Клуб в конце прошлого века потерял прописку в высшем дивизионе Аргентины. И в итоге докатился до 3-го уровня местного футбола. Путь назад получился непростым, и только в 2020-м получилось вернуться в Примеру. Результаты скромны, и, например, год назад в Трофее Диего Марадоны Los Calamares и вовсе начали провальные 10 очков в 14 матчах. Да и в Примере все закончилось только 19-м местом. На таком фоне получилось прибавить, заметно улучшив свое турнирное положение в аргентинском чемпионате. Причем после спада в апреле - начале мая, когда было взято всего 1 очко в 5 турах, получилось с конца весны прибавить в интенсивности в завоевании побед. Но Ланусу в прошлом поединке было поражение даже дома.

Статистика личных встреч

Клубы играли в начале века и в 2021-2022 годах. За счет 4-х очков, взятых в прошлом сезоне, вперед вышел Платенсе - выиграл теперь 2 поединка при единственном поражении в 6 поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фаворитом пары будет Годой Крус. Он играет дома, где традиционно силен - ставим на то, что в этом поединка данная команда возьмет победу (коэффициент - 1,99).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Тигре – Банфилд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Аргентины
Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на полуфинал Евро-2023
Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023
Годой-Крус чемпионат Аргентины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Теннис | 04 июля 2023, 13:47 1
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой

Эшли Барти родила сына

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доработаю контракт с Динамо, если позволит здоровье»
Футбол | 04 июля 2023, 14:28 12
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доработаю контракт с Динамо, если позволит здоровье»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Доработаю контракт с Динамо, если позволит здоровье»

Тренер «Динамо» Киев – о планах на будущее

НАЗАРЕНКО: Мы играем не только для себя, наших родных, но и для всей страны
Футбол | 04.07.2023, 19:35
НАЗАРЕНКО: Мы играем не только для себя, наших родных, но и для всей страны
НАЗАРЕНКО: Мы играем не только для себя, наших родных, но и для всей страны
Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо
Футбол | 04.07.2023, 02:49
Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо
Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Теннис | 04.07.2023, 08:26
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 11
Футбол
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
03.07.2023, 02:21
Футбол
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 35
Футбол
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
03.07.2023, 13:39 15
Футбол
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
02.07.2023, 21:00 7
Футбол
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем