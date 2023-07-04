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Чемпионат Европы
04 июля 2023, 19:35 | Обновлено 04 июля 2023, 19:36
382
0

НАЗАРЕНКО: Мы играем не только для себя, наших родных, но и для всей страны

Полузащитник сборной Украины U-21 поделился ожиданиями от игры с Испанией

04 июля 2023, 19:35 | Обновлено 04 июля 2023, 19:36
382
0
НАЗАРЕНКО: Мы играем не только для себя, наших родных, но и для всей страны
УАФ. Александр Назаренко

Полузащитник сборной Украины U-21 по футболу Александр Назаренко ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/2 финала молодежного Евро-2023 против команды Испании:

– Вы провели очень классный прошлый поединок против Испании. Какие сильные стороны этой команды? Кто играл против вас персонально?

– Да, у меня получилась хорошая игра. Самые сильные стороны Испании – сама команда. Испанцы хорошо играют в структуре, сильны коллективом, тактически подготовлены. Поэтому завтра для нас будет трудный матч.

— Как вы получаете так хорошо играть в то время, когда в вашей стране такая сложная ситуация? Может быть, именно это обстоятельство является мотивацией для вас?

— У нас мотивация на самом высоком уровне, поскольку мы играем не только для себя и наших родных, но и для всей страны, для наших защитников, защищающих Украину на поле боя. Поэтому у нас есть еще большее желание, чтобы порадовать их, вызвать улыбку на их лицах в такой трудный момент.

Поединок Испания U-21 – Украина U-21 состоится 5 июля в 22:00 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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