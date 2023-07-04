Подолье арендовало нападающего Оболони

Как стало известно Sport.ua, первым летним новичком хмельницкого «Подолья», которое снова будет выступать в Первой лиге, стал нападающий Станислав Василенко, которого арендовали у киевской «Оболони».

Послезавтра главный тренер Виталий Костышин планирует подписать контракты с еще пятью потенциальными новичками, в частности, ведутся переговоры с Олегом Веремеенко из львовского «Руха».

Во время первого этапа подготовки «Подолье» с одинаковым счетом – 1:2 уступило в спаррингах «Агробизнесу», «Эпицентру» и «Руху». 5 июля снова сыграет с «Эпицентром», 8 – с винницкой «Нивой», а 14 – с черновицкой «Буковиной».