ВИДЕО. Футбольный фронт. Пиар и манипуляции войной в украинском футболе
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Можно и нужно говорить о войне, ведь это важно, но наши футбольные люди иногда с этим перегибают. В этом видео мы разберемся, как украинский футбол манипулирует, спекулирует, пиарится, неуместно упоминает и любым другим образом использует тему войны в собственных интересах.
00:00 Что не так?
00:37 Верес и «флешмоб» для ВСУ.
01:55 Суркис и единый телепул.
03:54 Футбольный (не)фронт.
05:08 Вернидуб: «Война идет, б@%$ь. А ты издеваешься еще над людьми.»
06:34 Йовичевич: «Бьемся как ВСУ!»
07:40 Павелко и «футбольная команда ВСУ».
08:32 Как Павелко и УАФ манипулируют войной во время суда.
12:11 Финальное слово всему «футбольному фронту».
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