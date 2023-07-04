ВИДЕО. Футбольный фронт. Пиар и манипуляции войной в украинском футболе

Можно и нужно говорить о войне, ведь это важно, но наши футбольные люди иногда с этим перегибают. В этом видео мы разберемся, как украинский футбол манипулирует, спекулирует, пиарится, неуместно упоминает и любым другим образом использует тему войны в собственных интересах.

00:00 Что не так?

00:37 Верес и «флешмоб» для ВСУ.

01:55 Суркис и единый телепул.

03:54 Футбольный (не)фронт.

05:08 Вернидуб: «Война идет, б@%$ь. А ты издеваешься еще над людьми.»

06:34 Йовичевич: «Бьемся как ВСУ!»

07:40 Павелко и «футбольная команда ВСУ».

08:32 Как Павелко и УАФ манипулируют войной во время суда.

12:11 Финальное слово всему «футбольному фронту».